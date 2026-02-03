Điểm sáng về tăng trưởng kinh tế

Đầu năm 2026, các cơ quan thông tấn quốc tế và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đưa ra những đánh giá đầy lạc quan về sự bứt phá của kinh tế Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, Việt Nam đã khẳng định vị thế “điểm sáng” giữa bối cảnh biến động toàn cầu.

Định vị kinh tế bài bản

Ghi nhận nền kinh tế tăng trưởng 8% trong năm 2025, nhanh hơn so với năm trước, hãng tin Reuters (Anh) đánh giá, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho các mặt hàng điện tử, dệt may, giày dép và nhiều mặt hàng khác. “Tăng trưởng năm ngoái được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa và chi tiêu của Chính phủ cho cơ sở hạ tầng cao hơn, khi Việt Nam cố gắng tái cân bằng mô hình tăng trưởng, không còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu”, hãng tin Reuters nhìn nhận.

Đoạn trên cao tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi qua khu Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Lý giải cho tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý trước nhờ sản xuất, đầu tư và thương mại bứt phá mạnh mẽ. Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhờ các chính sách cho vay linh hoạt, sự hỗ trợ của nhà nước và chính sách tiền tệ nới lỏng, cùng với sự bùng nổ của ngành du lịch.

Tương tự, trang Free Malaysia Today (Malaysia) nhấn mạnh, tăng trưởng ở mức cao là hoàn toàn khả thi tại Đông Nam Á khi các nước tận dụng lợi thế cấu trúc phù hợp với các xu hướng toàn cầu. Tăng trưởng 8% của Việt Nam là một chuẩn mực, không phải là giới hạn. Đây cũng không phải là một phép màu mà là kết quả của quá trình định vị kinh tế bài bản, trong đó những điểm dễ tổn thương được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng.

Tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Một trong những chủ đề thu hút sự chú ý nhất là dự báo Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan về GDP danh nghĩa trong giai đoạn 2026-2027. Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) nhận định, Việt Nam đang chứng kiến một “sự thay đổi thế hệ” về kinh tế. Với quy mô GDP dự kiến đạt ngưỡng 500-600 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, Việt Nam đang tiến rất sát vị thế của Indonesia và sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba, thậm chí thứ hai trong khối ASEAN.

Viettel giới thiệu sản phẩm chip ở Triển lãm ngành Công nghiệp Bán dẫn (SEMIExpo Vietnam 2025), diễn ra tại Hà Nội, tháng 11-2025

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư quốc tế, trang FDI Intelligence (Anh) đã có những phân tích lý do nhiều nền kinh tế châu Á, điển hình là Việt Nam, có thể khai thác hiệu quả dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thúc đẩy tăng trưởng. Các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng được niềm tin của nhà đầu tư nhờ quản trị nhất quán, hệ thống pháp luật minh bạch và các cải cách thân thiện với doanh nghiệp.

Việt Nam là trường hợp thành công điển hình, với minh chứng rõ nét từ tập đoàn công nghệ Intel (Mỹ). Intel đã mở rộng đáng kể hoạt động tại cơ sở ở Việt Nam thông qua các khoản đầu tư tổng giá trị 1,5 tỷ USD. Đằng sau thành công đó là hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh chóng, lực lượng lao động giàu kinh nghiệm và vai trò của Việt Nam như một mắt xích tối ưu về chi phí trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Ngành du lịch Việt Nam cũng đang chứng minh vai trò là động lực tăng trưởng then chốt khi liên tục nhận được những tín hiệu tích cực từ các định chế truyền thông và tổ chức quốc tế. Tờ South China Morning Post (Hồng Công) phản ánh, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng đột phá với tỷ lệ 41%, đạt mức 5,3 triệu lượt. Con số này chính thức vượt qua lượng khách đến Thái Lan (4,5 triệu lượt) trong bối cảnh những lo ngại về vấn đề an ninh tại xứ sở Chùa Vàng đã làm sụt giảm dòng khách từ Trung Quốc.

Năm 2025 được ghi nhận là một cột mốc lịch sử khi Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục, đạt khoảng 21,2 triệu lượt. Thành tựu này có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc và các chính sách thị thực linh hoạt, nằm trong lộ trình tái cấu trúc ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của khu vực Đông Nam Á.

PHƯƠNG NAM