Làm rõ trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử và người bán

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, việc tổ chức diễn đàn ngay từ đầu năm 2026 nhằm kịp thời cập nhật, hướng dẫn và thống nhất triển khai các nội dung quản lý trước khi các cơ chế, chính sách mới bước vào giai đoạn thực thi. Qua đó, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, tuân thủ hiệu quả, giảm rủi ro trong hoạt động, nâng cao chất lượng phát triển thị trường.



Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Hoàng Ninh phát biểu khai mạc diễn đàn

Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng thị trường; làm rõ những yêu cầu cốt lõi trong triển khai chính sách quản lý mới. Trong đó, trọng tâm là trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, trách nhiệm của người bán; các yêu cầu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm.

Thông tin tại diễn đàn, đại diện Bộ Công thương cho biết, năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam ước đạt khoảng 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh, thương mại điện tử đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, nhất là kiểm soát hàng hóa vi phạm, gian lận thương mại, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số. Thực tế này đòi hỏi phải làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, từ nền tảng trung gian đến người bán.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hậu kiểm, giám sát hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử; đồng thời yêu cầu các nền tảng nâng cao trách nhiệm trong rà soát thông tin người bán, sản phẩm, cũng như phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

PHÚC VĂN