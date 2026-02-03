Tín dụng xanh tăng tốc: Tạo chuyển động đầu tư mới

Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế gia tăng, doanh nghiệp trong nước lớn mạnh và tài chính xanh (nguồn vốn cho các dự án liên quan bảo vệ môi trường như năng lượng tái tạo, nông nghiệp phát thải thấp, hạ tầng môi trường...) tăng tốc, đang tạo ra chuyển động đầu tư mới tại Việt Nam. Trong bức tranh đó, TPHCM nổi lên như điểm hội tụ của dòng vốn chất lượng cao, nơi các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững dần trở thành lợi thế cạnh tranh.

Môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ

Một trong những tín hiệu rõ nét nhất của môi trường đầu tư Việt Nam thời gian qua là sự cải thiện mạnh mẽ về niềm tin và hiệu quả kinh doanh của khối doanh nghiệp nước ngoài. Theo ông Mitsutoshi Okabe, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, khảo sát mới nhất đối với hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy, 67,5% dự báo có lãi trong năm tài chính 2025 - mức cao nhất trong vòng 15-16 năm.

Đồng thời, hơn 56% doanh nghiệp được hỏi cho biết, sẽ mở rộng hoạt động trong 1-2 năm tới, cao hơn mặt bằng chung tại nhiều quốc gia ASEAN. “Những con số này phản ánh niềm tin dài hạn của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư Việt Nam, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn như TPHCM”, ông Okabe nhận định.

Xu hướng lạc quan tương tự cũng được ghi nhận trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ số niềm tin kinh doanh quý 4-2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong 7 năm. Hơn 88% doanh nghiệp châu Âu bày tỏ lạc quan về triển vọng giai đoạn 2026-2030, cho thấy Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là điểm đến chiến lược của dòng vốn xuyên biên giới, nhất là khi các hiệp định thương mại thế hệ mới phát huy hiệu quả rõ nét.

Tương tự, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức tại TPHCM mới đây, ông Mark Gillin, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), đánh giá Việt Nam ngày càng được coi là đối tác đầu tư trọng yếu của doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng.

Theo ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), quy mô và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã cải thiện rõ rệt trong giai đoạn vừa qua: GDP tăng từ khoảng 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025; GDP bình quân đầu người tiệm cận mốc 5.000 USD... Riêng giai đoạn 2021-2025, tổng vốn FDI đạt khoảng 185 tỷ USD, kim ngạch thương mại xấp xỉ 900 tỷ USD, phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế.

Thu hút dòng vốn xanh

Trên nền tảng niềm tin đầu tư gia tăng và lực đỡ nội sinh được củng cố, tài chính xanh đang nổi lên như một trụ cột mới của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đây không còn là dòng vốn thử nghiệm, mà đang trở thành cấu phần quan trọng trong chiến lược của các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật về tài chính xanh do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vừa qua, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng giữ vai trò then chốt trong dẫn dắt dòng vốn cho tăng trưởng bền vững. Và để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần bổ sung khoảng 81 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2040, trong đó phần lớn phải được huy động thông qua khu vực tài chính.

Thực tế cho thấy, dòng tài chính xanh tại Việt Nam đang gia tăng rõ nét. Theo các tổ chức tài chính, dư nợ tín dụng xanh ước đạt gần 750.000 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung chủ yếu vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp phát thải thấp và hạ tầng môi trường... Trên thị trường vốn, giá trị phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và trái phiếu liên kết bền vững năm 2024 vượt 11.000 tỷ đồng, phản ánh sự dịch chuyển của nguồn vốn dài hạn theo tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

“Việt Nam hiện là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh về tài chính xanh tại Đông Nam Á. Tính đến giữa năm 2023, tín dụng xanh đã hỗ trợ hơn 1.700 dự án, với tổng giá trị trên 66.000 tỷ đồng, tập trung vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp thấp carbon và hạ tầng đô thị bền vững”, đại diện Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) chia sẻ.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM, nhiều mô hình thành công xuất phát từ việc tổ chức lại quy trình sản xuất, sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm lãng phí và kéo dài vòng đời sản phẩm. Giai đoạn đầu, chuyển đổi xanh là quản trị thông minh hơn. Do vậy, sự cộng hưởng giữa niềm tin đầu tư quốc tế, sự lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước và các chương trình tài chính xanh ngày càng cụ thể, dòng vốn xanh đang đổ vào Việt Nam theo hướng thực chất hơn. Trong đó, TPHCM - nơi quy tụ hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, sẽ trở thành điểm hội tụ của dòng tài chính bền vững, nơi các cam kết khí hậu toàn cầu được chuyển hóa thành dự án, dòng vốn và giá trị tăng trưởng dài hạn.

