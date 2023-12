Điện ảnh Bhutan chuyển mình

Với bộ phim "The Monk and the Gun", đạo diễn người Bhutan Pawo Choyning Dorji đã mang đến cái nhìn sâu sắc về quá trình hiện đại hóa của quốc gia có dãy Himalaya này. Bộ phim là quá trình chuyển đổi xã hội, chính trị và văn hóa trên quê hương của đạo diễn vào giữa những năm 2000.

Phim The Monk and the Gun lấy bối cảnh năm 2006, khi Bhutan chuyển sang chế độ dân chủ và chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử mô phỏng để dạy người dân cách bỏ phiếu. Trong diễn biến có liên quan, một nhà sưu tập vũ khí cổ người Mỹ đến Bhutan để tìm kiếm khẩu súng trường huyền thoại và cũng là khẩu súng đang được một nhà sư sở hữu.

Bhutan trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới cho phép phát sóng, sử dụng truyền hình, internet và phát huy dân chủ. Bộ phim tập trung vào quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ ở Bhutan, nhưng thiên về hiện đại hóa nhiều hơn.

Một cảnh trong The Monk and the Gun

Theo đạo diễn Dorji, điều khiến anh quan tâm là văn hóa Bhutan phản ứng thế nào trước sự thay đổi đó. Khẩu súng trong phim tượng trưng cho sự xuất hiện của hiện đại hóa. Súng là thứ gì đó từ phương Tây, mang tính hiện đại và nếu bạn sử dụng nó đúng cách, nó có thể rất có lợi. Ngược lại, nó cũng rất nguy hiểm.

Dorji từng sống ở Ấn Độ, khi cha anh làm công tác ngoại giao. Vào những kỳ nghỉ học trở về quê hương, anh đã có góc nhìn độc đáo về những thay đổi đang diễn ra trên quê hương mình. Anh cho biết, ngạn ngữ Bhutan có câu “Bạn không thể nhìn thấy lông mi của mình”, vì chúng rất gần với bạn.

Theo anh, rất nhiều người Bhutan vào thời điểm đó không thể nhìn thấy những thay đổi và tác động của quá trình chuyển đổi. Nhưng đối với anh, là một người Bhutan sống ở nước ngoài, anh có thể thấy xã hội và văn hóa của Bhutan đang chuyển mình ra sao, và anh luôn nghĩ rằng đây sẽ là câu chuyện tuyệt vời để chia sẻ với thế giới.

Câu chuyện phim mang tính châm biếm và hài hước nhẹ nhàng, với các yếu tố hồi hộp kết hợp những cảnh cảm động. Theo Dorji, điều này khiến khán giả ở những nơi khác nhau trên thế giới cảm nhận phim khác nhau. Còn ngay tại quê nhà, phim The Monk and the Gun thực sự làm khán giả khóc và xúc động trước những thay đổi trong cuộc sống mà đôi khi họ không nhận ra.

The Monk and the Gun là tác phẩm của Bhutan gửi tới Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ để tranh giải Giải Oscar lần thứ 96 cho Phim truyện quốc tế hay nhất. Tổng cộng, có 89 tựa phim nằm trong danh sách ban đầu của giải này và The Monk and the Gun sau đó lọt vào danh sách rút gọn gồm 15 phim.

Các đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 23-1-2024, trước lễ trao giải Oscar, dự kiến ngày 10-3-2024. Tạp chí Variety đã xếp hạng The Monk and the Gun "đứng đầu khả năng" đoạt giải thưởng.

Đạo diễn Dorji từng giành được những đánh giá ấn tượng và nhiều giải thưởng điện ảnh trên khắp thế giới. Anh cũng được Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trao giải Trái tim Rồng sấm, giải thưởng dân sự cao quý nhất của Bhutan.

Dorji khẳng định, anh chưa nghĩ mình sẽ giành giải Oscar vào năm tới mà tập trung vào việc "chia sẻ văn hóa của Bhutan với phần còn lại của thế giới". Theo anh, Bhutan có nền văn hóa dựa trên lời dạy của Đức Phật về tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và lòng tốt. Và, anh muốn sử dụng bộ phim để chia sẻ điều đó với phần còn lại của thế giới.

