Trang Pháp ra mắt ca khúc ý nghĩa “Mãi là người Việt Nam”

Ngày 14-8, ca sĩ Trang Pháp ra mắt MV “Mãi là người Việt Nam”, tác phẩm do cô sáng tác trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới.

Cảm hứng viết về ca khúc được lấy từ những lần Trang Pháp xúc động khi xem được nhiều hình ảnh ý nghĩa, như ô tô che chắn cho xe máy trong đợt bão Yagi, đồng bào tương trợ nhau trước thiên tai, thảm họa, những cuộc diễu binh, diễu hành “đi trong lòng nhân dân”...

Trang Pháp

Kết hợp cùng Trang Pháp trong ca khúc lần này là ca sĩ, rapper Hà Lê. Trang Pháp cho biết, đàn anh Hà Lê với chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc rất phù hợp với sáng tác lần này. Ngoài phiên bản audio cùng ca sĩ Hà Lê, 1 phiên bản solo cũng sẽ được ra mắt ngay sau đó.

Qua ca khúc này, Trang Pháp một lần nữa khẳng định sự đa dạng, phong phú trong sáng tác của mình. Không chỉ dừng lại ở những bản nhạc sôi động, những đoạn rap viral bằng nhiều thứ tiếng, cô còn có thể chạm đến cảm xúc của khán giả với những sáng tác sâu lắng, ca từ ý nghĩa với Mãi là người Việt Nam, hay trước đó là Đừng để con một mình.

Trang Pháp được biết đến là một nghệ sĩ luôn hướng tới những giá trị tích cực, tạo và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa cho khán giả.

Ngoài các diễn viên, thì phần nhiều nhân vật chủ chốt xuất hiện trong MV là người dân địa phương. Ê-kíp cũng chọn địa điểm quay ở Lào Cai với nét đẹp dung dị, thuần túy, cùng những địa danh ít ai biết tới nhưng cực kỳ đẹp của Việt Nam. Những cảnh quay còn lại được thực hiện tại Hà Nội, nơi Trang Pháp sinh ra.

Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng trong MV “Mãi là người Việt Nam” của Trang Pháp

Thông qua MV, Trang Pháp muốn gửi gắm thông điệp “nguyện mãi là người Việt Nam” và lan tỏa sự biết ơn với các thế hệ đi trước.

THU HƯƠNG