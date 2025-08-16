Hiện vật “kể chuyện” mùa thu độc lập

Từ những bức ảnh nhuốm màu thời gian, những lá cờ đỏ sao vàng từng tung bay trong thời khắc lịch sử, đến những nét cọ khắc họa gương mặt chiến sĩ, mùa thu độc lập như đang sống lại trong không gian thiêng liêng của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Từ di sản của Bác Hồ đến những câu chuyện hòa bình

Những ngày này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đang trở thành điểm hẹn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với tâm điểm là triển lãm Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc.

Triển lãm chia thành 5 phần, với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý giá, dẫn dắt người xem từ những ngày Bác rời Tổ quốc tìm đường cứu nước, qua mùa thu năm 1945 huy hoàng, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, đến ngày đất nước trọn niềm vui thống nhất và công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong khu di tích, trưng bày chuyên đề Hành trình vì hòa bình và triển lãm Viết tiếp câu chuyện hòa bình đưa công chúng đến gần hơn với một mạch ngầm giá trị: hòa bình là thành quả của cả một dân tộc biết hy sinh và kiên định.

Những hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tái hiện những mốc son đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ, khẳng định chân lý: muốn có hòa bình, phải giữ vững độc lập dân tộc.

Phần trưng bày về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mở ra hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam mang sứ mệnh quốc tế, vừa bản lĩnh, dũng cảm, vừa là đại sứ văn hóa, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người Việt.

Dịp này, tại khu di tích cũng diễn ra lễ ra mắt 2 ấn phẩm đặc biệt: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, khắc họa đầy đủ mối quan hệ thầy - trò, lãnh tụ - cộng sự gắn bó, đồng thời tôn vinh những đóng góp xuất sắc của Đại tướng; Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và khu Phủ Chủ tịch ngày nay, kể câu chuyện về quá trình từ một công trình kiến trúc thuộc địa thành không gian lịch sử thiêng liêng, nơi hội tụ văn hóa, chính trị và tình cảm của toàn dân tộc.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, chuỗi hoạt động, sự kiện đã góp phần lan tỏa những giá trị di sản vô giá tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch - di tích quốc gia đặc biệt.

Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ AR được ứng dụng tại khu di tích, giúp người xem “gặp gỡ” lịch sử theo cách trực quan, sinh động, tạo cầu nối giữa di sản và thế hệ trẻ trong thời đại số.

Ngày 15-8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã giới thiệu triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh quý hiếm về hành trình gần một thế kỷ kiên cường dưới ách thực dân và 80 năm xây dựng đất nước.

Chân dung những người con đất Việt qua hội họa

Cùng thời điểm này, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm Những người con của Tổ quốc mở ra một không gian hội họa tràn đầy sức sống, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong từng gam màu, đường nét.

80 tác phẩm tiêu biểu giai đoạn 1947-1986, từ sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ đến thạch cao, khắc họa sinh động chân dung những người con ưu tú của dân tộc, từ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, bà Nguyễn Thị Định, bác sĩ Tôn Thất Tùng, đến những nữ dân quân, chiến sĩ giải phóng, công nhân mỏ, nông dân vùng xa…

Triển lãm không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu nặng, khơi dậy ý chí vươn lên và tiếp nối ngọn lửa yêu nước, để mỗi người Việt hôm nay tự hào bước tiếp trên con đường dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Triển lãm quy tụ nhiều tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại như: Phan Kế An, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Diệp Minh Châu, Huỳnh Văn Gấm, cùng các họa sĩ - liệt sĩ Hoàng Anh, Hà Xuân Phong…

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ: “Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm thể hiện hình ảnh những con người góp phần làm nên chiến thắng chung của cả dân tộc ở nhiều vị trí, cương vị khác nhau, như: Ca mổ trong hầm của bác sĩ Tôn Thất Tùng do nữ họa sĩ Văn Dương Thành thể hiện, hay Chiến sĩ thi đua mỏ Cẩm Phả Phạm Trọng Thủy của danh họa Nguyễn Sáng, Nữ anh hùng lao động Nguyễn Thị Khương của họa sĩ Thân Trọng Sự…”.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay chính là sự giao hòa của quá khứ và hiện tại. Mỗi hiện vật, mỗi bức tranh, mỗi trang sách đã trở thành một mảnh ghép đặc biệt, kể chuyện về mùa thu độc lập. Đó là mùa thu của khát vọng, của niềm tin và của một dân tộc đã đứng dậy, giành quyền làm chủ vận mệnh của chính mình.

MAI AN