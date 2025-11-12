Quy định rõ chế tài đối với hãng hàng không khi chậm, hủy chuyến

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho rằng, khái niệm “chậm kéo dài” và “bồi thường ứng trước” trong dự thảo luật còn định tính, dễ dẫn tới cách hiểu khác nhau.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng đề nghị ấn định nguyên tắc bồi thường tối thiểu bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương, chi trả tự động trong thời hạn 7 ngày khi chuyến bay bị chậm kéo dài; đồng thời, cấm khấu trừ bất kỳ khoản phí nào khi hoàn tiền do lỗi của hãng hàng không. Những nội dung này nên giao Chính phủ quy định chi tiết khung mức theo nhóm cự ly và cập nhật định kỳ.

Đối với quyền lợi của hành khách, ĐB Nguyễn Tâm Hùng đề nghị cân nhắc bổ sung khoản mới theo hướng hành khách được quyền lựa chọn giữa hoàn tiền toàn bộ phần chưa sử dụng; được chuyển sang chuyến sớm nhất của chính hãng hoặc chuyển sang hãng khác có chỗ tương đương mà hành khách không phải trả thêm chi phí nếu hãng không bố trí được chuyến thay thế trong thời hạn 3 giờ; ghi nhận quyền được “chăm sóc tối thiểu” gồm suất ăn, nước uống, phương tiện liên lạc, lưu trú qua đêm nếu cần, gắn với từng ngưỡng chậm.

ĐB cũng đề nghị bổ sung quy định thời hạn tiếp nhận - phản hồi trong 3 ngày làm việc; thời hạn chi trả bồi thường ứng trước tối đa 7 ngày làm việc; thời hạn giải quyết dứt điểm 30 ngày làm việc... Các quy trình xử lý phải công khai.

Cùng quan điểm, ĐB Huỳnh Thị Phúc (TPHCM) cho rằng, nếu không ràng buộc cơ chế, chế tài cụ thể đối với hãng hàng không thì quyền lợi của hành khách vẫn bị trôi lơ lửng như hiện nay. Theo ĐB, trong dự thảo luật, mặc dù đã quy định về trách nhiệm của hãng khi chuyến bay bị chậm, hủy vận chuyển, song, các quy định mới dừng lại ở mức chung chung, chưa rõ thời gian hoàn tiền, chế độ bồi thường ra sao, cũng chưa có cơ chế công khai…

Theo quan điểm của ĐB Huỳnh Thị Phúc, hãng hàng không cần công khai lý do chậm, hoãn, hủy chuyến và thời gian dự kiến khắc phục. Việc hoãn, chậm chuyến bay không quá 2 lần; riêng trường hợp lý do bất khả kháng (thời tiết, kỹ thuật…) thì không giới hạn số lần.

Cùng với đó, quy định rõ thời hạn hoàn tiền vé tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Nếu chậm, hãng có thể phải chịu chế tài hoặc bồi thường tương ứng.

Giải trình và tiếp thu ý kiến các ĐB, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chuyến bay cất hạ, cánh đúng giờ đạt 65%, giảm 9% so với năm 2024.

Nguyên nhân được xác định do thời tiết, thiếu hụt máy bay, đứt gãy chuỗi cung ứng phụ tùng, điều kiện cơ sở hạ tầng hàng không hạn chế, mật độ khai thác cao...

Người đứng đầu Bộ Xây dựng chia sẻ, trong dự thảo luật đã bổ sung các quy định liên quan trách nhiệm của hãng hàng không khi chậm chuyến, nhằm chặt chẽ hơn, bảo đảm quyền lợi cho hành khách khi chậm chuyến bay...

