Nỗ lực gỡ “thẻ vàng” trước thềm EC thanh tra

Ngày 12-11, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức chương trình "Người trong cuộc", hướng đến gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham gia chương trình có Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam; Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 và ông Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản TPHCM.

Các khách mời đã phân tích về thực trạng, giải pháp trong "cuộc chiến" chống IUU.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, “thẻ vàng” EC áp dụng từ năm 2017 là một cảnh báo nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác hải sản ở Việt Nam.

Pháp luật của Việt Nam hiện đã tương đối đầy đủ, chặt chẽ về vấn đề này. Tuy nhiên, điểm yếu là tình trạng cố tình tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS), ngắt kết nối hoặc gửi thiết bị giám sát trên tàu khác.

Cùng với đó là tình trạng tàu cá vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài - lằn ranh đỏ mà EC không thể chấp nhận.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh cho biết, thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống IUU, như tăng cường trinh sát, đấu tranh, bám địa bàn, thu thập thông tin.

Cùng với đó, kịp thời triệt phá các đường dây móc nối đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và hành vi tháo, gửi thiết bị VMS.

Các đơn vị thường xuyên duy trì lực lượng tại các vùng biển được phân công, đặc biệt khu vực giáp ranh Việt Nam - Malaysia - Indonesia; kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá vượt ranh giới. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng chú trọng tuyên truyền, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển thông qua nhiều chương trình thiết thực.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Tôn cho rằng, “thẻ vàng” đã khiến xuất khẩu sang thị trường EU sụt giảm hàng trăm triệu USD, gây thiệt hại lớn về uy tín.

Do đó, các doanh nghiệp thủy sản đang siết chặt chuỗi truy xuất nguồn gốc, nói không với hải sản vi phạm IUU; đồng thời xây dựng liên kết bền vững với các tổ đội khai thác tuân thủ quy định.

Các khách mời đều đồng tình, “chìa khóa gỡ thẻ vàng” đến từ ý thức, sự đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng ngư dân.

cần chú trọng các giải pháp như: bảo đảm 100% tàu cá vận hành VMS liên tục; tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm (cả xử phạt hành chính và hình sự) đối với các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài…

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chung tay, cam kết tuyệt đối không thu mua hải sản có nguồn gốc IUU, chủ động làm trong sạch chuỗi cung ứng. Trong khi đó, ngư dân phải nhận thức rõ tuân thủ IUU không chỉ là bảo vệ "nồi cơm" của mình, mà còn là bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo vệ thương hiệu thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

