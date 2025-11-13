Giá rau ăn lá tăng mạnh

Vài ngày nay, thị trường TPHCM chứng kiến đợt tăng giá mạnh ở nhóm rau ăn lá, khiến cả người bán lẫn người mua đều “than trời”. Ghi nhận tại các chợ và điểm bán lẻ ở phường Hòa Hưng, Bàn Cờ, Tân Thới Hiệp…, giá rau cải xanh, cải thìa, rau muống, xà lách đều tăng 20% – 45% chỉ trong một tuần.

Người tiêu dùng mua rau quả các loại tại một điểm bán thuộc phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Tại chợ Võ Thị Sáu (phường Vũng Tàu), sạp rau của tiểu thương Nguyễn Văn Lý hôm nay chỉ còn lèo tèo vài loại bầu, bí. “Giá nhập cao, hàng ít, người mua chững lại, chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào”, anh Nguyễn Văn Lý chia sẻ. Ở chợ đầu mối Hóc Môn sáng 13-11, giá rau ăn lá tiếp tục tăng mạnh: xà lách gai Đà Lạt đạt 55.000 đồng/kg, tăng hơn 2 lần so với giữa tháng 10; rau muống tăng 2,5 lần, lên 15.000 đồng/kg.

Rau ăn lá tại siêu thị, trung tâm thương mại có mức giá cạnh tranh, nhiều khuyến mãi nên được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: THI HỒNG

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là do mưa lớn, triều cường kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau tại khu vực Nam bộ và các vùng phụ cận TPHCM bị ngập úng, sản lượng giảm mạnh. Lượng rau về các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền sụt giảm đáng kể.

Đặc biệt, khu vực phía Đông TPHCM gần một tuần qua liên tục hứng mưa lớn, cộng thêm việc các hồ chứa nước sông Ray, Đá Đen xả lũ khiến hàng chục hecta hoa màu tại Châu Pha, Hồ Tràm bị thiệt hại nặng. Nông dân Nguyễn Thị Dung (xã Châu Pha) cho biết 3 sào rau của gia đình bị mất trắng, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, Sở Công thương TPHCM thông tin đã nắm tình hình và chỉ đạo các doanh nghiệp bình ổn tăng cường nguồn cung, phối hợp hệ thống siêu thị giữ giá hợp lý, hạn chế tác động đến đời sống người dân.

THI HỒNG - QUANG VŨ