Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở chợ Bà Rịa

Ngày 21-11, Ban Quản lý chợ Bà Rịa (phường Bà Rịa) tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2025.

Lực lượng PCCC sử dụng vòi phun để khống chế đám cháy

Theo kịch bản, sáng 21-11, tại một ki-ốt may mặc, chủ ki-ốt có việc đột xuất rời khỏi quầy nhưng quên tắt quạt điện. Chiếc quạt đổ vào đống vải và quần áo, làm kẹt trục, khiến động cơ quá nhiệt, chập điện và bốc cháy. Lửa bén nhanh vào vật liệu dễ cháy, tạo cột khói dày đặc và đe dọa lan sang các ki-ốt kế bên.

Lực lượng bảo vệ xử lý đám cháy bằng phương tiện PCCC tại chỗ

Ngay khi phát hiện khói bốc lên, bảo vệ chợ lập tức báo động, hướng dẫn tiểu thương thoát nạn và thông tin cho lực lượng PCCC cơ sở.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế điểm cháy ban đầu, đồng thời triển khai sử dụng lăng vòi phun nước ngăn cháy lan. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sử dụng lăng vòi phun nước để dập đám cháy

Buổi diễn tập giúp lực lượng quản lý chợ và tiểu thương có thêm kỹ năng phản ứng khi xảy ra sự cố cháy nổ; nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là phát huy phương châm “4 tại chỗ” và bảo đảm an toàn trong thời điểm cuối năm, thường phát sinh cháy, nổ.

Chợ Bà Rịa quy mô thiết kế 950 quầy, sạp. Hiện có khoảng 50% các ki-ốt, hàng sạp hoạt động.

PHƯỚC QUÝ