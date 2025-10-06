Hải quan tăng cường trấn áp tội phạm buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tối 6-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, tính trong 3 tháng qua, cơ quan hải quan đã thu giữ gần 5.000 điện thoại di động các nhãn hiệu và hàng ngàn đôi giày trẻ em có nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ.

Nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn hoạt động hải quan thuộc các Chi cục Hải quan khu vực XVII, XX, ngày 8-8-2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Kế hoạch số 489/KH-ĐTCBL.

Triển khai quyết liệt kế hoạch này, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhận diện và rà soát đối tượng trọng điểm.

Lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng vi phạm. Ảnh: Cục Hải quan

Từ tháng 7 đến tháng 9-2025, Đội 4 đã thu thập, đánh giá xác định trọng điểm, chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) và Phòng Thu thập thông tin tình báo và Giám sát hải quan trực tuyến (Phòng 2) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các hải quan cửa khẩu trên địa bàn quản lý đã kiểm tra, thu giữ hàng loạt hàng hóa có nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ được vận chuyển trong các lô hàng quá cảnh.

Cụ thể, ngày 30 và 31-7, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T. Qua kiểm tra, phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng không thể hiện xuất xứ. Ngày 8-8-2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với mức phạt tiền 33,3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Các tang vật bị lực lượng hải quan thu giữ. Ảnh: Cục Hải quan

Ngày 16 và 17-9, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh) kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G đăng ký ngày 11-9-2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Hàng hóa theo khai báo là “lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%”. Nhưng kết quả kiểm tra thực tế thì phát hiện 2.540 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng; 2.550 giày trẻ em nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Adidas.

Tiếp đó, ngày 23 và 24-9, Đội 4 tiếp tục chủ trì phối hợp với Hải quan Bình Hiệp kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK đăng ký ngày 16-9-2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Hàng hóa khai báo là “quần áo bằng vải tổng hợp xuất xứ Trung Quốc, mới 100%”. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng các nhãn hiệu Iphone, OPPO, HONOR.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan hải quan xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan, bám sát và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành hải quan xác định nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành.

LƯU THỦY