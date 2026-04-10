Lâm Đồng: Khống chế đám cháy rừng xảy ra giữa đêm

Khoảng 22 giờ ngày 9-4, tại khu vực Đồi Yên Ngựa, tiểu khu 301A thuộc thôn Tân Bình, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy rừng bao trùm khu vực rộng lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng tại chỗ trên địa bàn xã Tân Hội gồm kiểm lâm địa bàn, ban quản lý rừng, Ban Chỉ huy quân sự xã, nhân dân thôn Tân Bình cùng Công an xã khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đám cháy rừng tại tiểu khu 301A thuộc thôn Tân Bình, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) nhìn từ xa

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10-4, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 1,5ha rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy, chủ yếu là cây tạp, thực bì và lau sậy.

Các lực lượng tại chỗ được huy động ngay trong đêm kịp thời khống chế đám cháy rừng

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), trong ngày 9 và 10-4, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) được cảnh báo nguy cơ cháy rừng mức V - cực kỳ nguy hiểm, cao nhất trong thang cảnh báo.

ĐOÀN KIÊN

cháy rừng nắng nóng Lâm Đồng

