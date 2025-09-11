Điều tra vụ một người bị đánh nghi do tranh địa bàn cứu hộ trên cao tốc

Trưa 11-9, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo ban đầu vụ người đàn ông hành nghề cứu hộ giao thông bị nhóm đối tượng đánh nhập viện.

Hiện trường vụ việc

Theo Công an xã Hàm Thuận, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11-9, Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm nhận được yêu cầu hỗ trợ cứu hộ giao thông tại Km231 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm ngay lập tức điều 2 xe cứu hộ đến hiện trường xử lý.

Sau khi tổ chức cứu hộ xe gặp sự cố, ông Phạm Thế Mỹ (sinh năm 1989, nhân viên của Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm, ngụ xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe vá vỏ lưu động về lại công ty.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, khi ông Mỹ về đến gần khu vực cầu vượt Ma Lâm (xã Hàm Thuận) thì bất ngờ bị xe vá vỏ lưu động của Công ty dịch vụ cứu hộ giao thông Thanh Tuyền (có trạm đặt tại cầu vượt Ma Lâm) chặn lại.

Sau đó, ông Mỹ bị 4 nam thanh niên dùng hung khí đánh phải nhập viện. Ông bị đa chấn thương, gãy tay trái, đặc biệt là thương tích ở đầu.

Ông Phạm Thế Mỹ bị nhóm đối tượng đánh phải nhập viện

Trao đổi với Báo SGGP, ông Mỹ cho biết, khi bị đánh, ông phải bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ để thoát thân và được người dân đưa đi cấp cứu.

"Nguyên nhân tôi bị nhóm đối tượng chặn đánh có thể do tranh giành địa bàn cứu hộ trên đường cao tốc; rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ", ông Mỹ nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận xác minh, làm rõ.

TIẾN THẮNG