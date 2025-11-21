Khởi tố vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa vì "Buôn lậu"

Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng khác vừa bị khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với cáo buộc về tội “Buôn lậu".

Chiều 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai và 7 đối tượng khác liên quan về tội “Buôn lậu".

Bị can Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Tối 13-11, lực lượng chức năng đã điều 3 xe tải tới cơ sở Mailisa tại Hà Nội để đưa nhiều thùng tài liệu rời đi. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau đó, các đối tượng câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu (Trung Quốc) thành Hồng Kông để được cấp CFS tại Hồng Kông, rồi tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Số mỹ phẩm này được quảng cáo là sản xuất tại Hồng Kông nhằm thu hút thị hiếu, tạo niềm tin của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần và thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo do hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Liên quan tới vụ án này, ngày 13-11, cơ quan công an đã làm việc với nhiều cơ sở của Mailisa trên cả nước, qua đó thu thập nhiều tài liệu liên quan.

ĐỖ TRUNG