Đoàn công tác TPHCM lên đường thăm các đảo Tây Nam

Sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân), Đoàn côn g tác TPHCM bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đến tiễn đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN TPHCM, cùng lãnh đạo Quân chủng Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi họp đoàn lần 2 diễn ra chiều 7-9, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ và đại biểu đã ký kết giao ước thi đua. Cũng tại chương trình, các đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc" và cùng thực hiện các công trình, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DKI, với tổng kinh phí hơn 960 triệu đồng.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TPHCM có nhiều hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo quê hương, nơi tuyến đầu Tổ quốc, như ủng hộ kinh phí và đóng góp vào Quỹ "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc", chương trình "Vì Trường Sa Xanh", "Mái ấm cho chiến sĩ”, “Người nghèo nơi biên giới", "Nước ngọt vùng biên", "Ánh sáng vùng biên"...

Những hoạt động rất ý nghĩa trên đã khẳng định tình cảm, trách nhiệm, niềm tin của người dân TPHCM đối với biển, đảo, là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, đặc khu yên tâm sinh sống, công tác.

Đây là Đoàn đại biểu đầu tiên của TPHCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5, nhân dân và các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, Nhà giàn DKI/10 sau khi hợp nhất TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất.

Trong chuyến công tác này, đoàn đại biểu sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5 và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu HQ 561 Khánh Hòa 01; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn…

Các thành viên trong đoàn cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động như: hội thi viết cảm nhận, chủ đề Tây Nam trong trái tim tôi; Hội thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam, giao lưu văn nghệ, hội thi cờ tướng, hội thi cắm hoa, thi nhiếp ảnh, làm quà tặng thủ công; tham gia các hoạt động của phong trào “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên nhà giàn DK1/10; Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và Côn Đảo. Dự kiến chuyến công tác sẽ kết thúc vào ngày 15-9.

Trước khi khởi hành, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Đoàn tàu không số, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (phường Cát Lái, TPHCM).

>> Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn đại biểu TPHCM xuất phát đi thăm quân và dân nhà giàn DK1/10 và các đảo Tây Nam:

VIỆT NGA