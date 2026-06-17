Xã hội

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc mừng cơ quan báo chí

SGGPO

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), sáng 17-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan. Đồng chí bày tỏ sự trân quý đối với sự đồng hành của Báo Pháp luật Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua, góp phần phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật... trên địa bàn TPHCM và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

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Đoàn đại biểu đến thăm Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TPHCM

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng ghi nhận các ý kiến trao đổi của cơ quan báo chí; đồng thời mong muốn thời gian tới, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực trong lĩnh vực pháp luật, tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trên mặt trận truyền thông.

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TPHCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống.

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TPHCM Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cơ quan báo chí 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

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