Đoàn đại biểu trí thức TPHCM tiếp tục hành trình về cội nguồn cách mạng Cao Bằng

Chiều 24-9, đoàn hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác”, do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tưởng niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Tên tuổi và sự nghiệp của Người mãi là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Khu d i tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Pắc Bó, các đại biểu đã tham quan Núi Các-Mác, Suối Lê-nin; vào hang Pắc Bó tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác Hồ trong những ngày đầu về nước…

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Bó thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Ngày 28-1-1941, đây là nơi đầu tiên của cả nước đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM viết cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây cũng là nơi gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945.

Đoàn nghe thuyết minh về hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Khu d i tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

* Cùng ngày, đoàn đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng.

Tại đây, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

