Đoàn ĐBQH TPHCM thăm, chúc mừng Công an TPHCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Sáng 11-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Công an TPHCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025).

Đoàn Đại biểu ĐBQH TPHCM tặng hoa chúc mừng Công an TPHCM

Thay mặt Đoàn ĐBQH TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Lợi gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM; ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân từ khi ra đời trong khí thế Cách mạng Tháng Tám 1945, trải qua 80 năm gắn bó, đồng hành cùng nhân dân trong các cuộc kháng chiến cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường ấy, lực lượng Công an nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công, thể hiện tinh thần phụng sự nhân dân, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ bình yên cho đất nước, cho cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, suốt 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công an TPHCM đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển thành phố.

Đoàn ĐBQH TPHCM thăm, chúc mừng Công an TPHCM

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an TPHCM với Đoàn ĐBQH TPHCM trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; ghi nhận nỗ lực của Công an TPHCM trong việc không ngừng kiện toàn, củng cố, đổi mới, sáng tạo, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt là triển khai hiệu quả các đề án, trong đó có Đề án 06 phục vụ người dân ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi chúc Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM dồi dào sức khỏe, phát huy truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung tướng Mai Hoàng trao quà kỷ niệm đến Đoàn ĐBQH TPHCM

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi đón tiếp Đoàn ĐBQH TPHCM đến thăm, động viên và chúc mừng.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Công an TPHCM đã tổ chức khai mạc triển lãm và phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Mai Hoàng thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2024, đem lại sự yên tâm cho người dân thành phố.

Hiện nay, 168 đơn vị công an trên địa bàn TPHCM đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cách độc lập tại 168 phường, xã, đặc khu, đem lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân. Công an TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại triển lãm

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định quyết tâm, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tận tụy, tận hiến vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; luôn xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Giám đốc Công an TPHCM trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên của Đoàn ĐBQH TPHCM, coi đây là nguồn cổ vũ to lớn để Công an TPHCM tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THU HOÀI