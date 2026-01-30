Vàng trong nước giảm gần 10 triệu đồng/lượng

Sau nhiều lần điều chỉnh giảm trong ngày, giá vàng trong nước cuối giờ chiều 30-1 có mức giảm cao nhất đến 9,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm tổng cộng 9,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch cùng giá ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giảm mạnh. Giá vàng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 9 triệu đồng/lượng chiều mua và 8,6 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 177,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 8,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cuối giờ chiều nay cũng được Công ty SJC giảm tổng cộng 9,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 9,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177,3 triệu đồng/lượng mua vào và 180,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30-1 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 5.043,2 USD/ounce, giảm đến 330 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,4 - 22,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 21,4 - 22,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN