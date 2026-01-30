Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Vàng trong nước giảm gần 10 triệu đồng/lượng

SGGPO

Sau nhiều lần điều chỉnh giảm trong ngày, giá vàng trong nước cuối giờ chiều 30-1 có mức giảm cao nhất đến 9,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng trong nước giảm gần 10 triệu đồng/lượng

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm tổng cộng 9,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch cùng giá ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giảm mạnh. Giá vàng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 9 triệu đồng/lượng chiều mua và 8,6 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 177,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 8,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cuối giờ chiều nay cũng được Công ty SJC giảm tổng cộng 9,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 9,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177,3 triệu đồng/lượng mua vào và 180,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30-1 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 5.043,2 USD/ounce, giảm đến 330 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,4 - 22,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 21,4 - 22,5 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Vàng miếng SJC Công ty SJC Kitco Giá vàng Thị trường vàng Vàng SJC Giao ngay giá vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn