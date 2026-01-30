Sớm có giải pháp gỡ vướng cho dự án chung cư Thanh Đa

Chiều 30-1, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Bình Quới (TPHCM) để lắng nghe, tháo gỡ một số vướng mắc của các dự án trên địa bàn phường.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng dự.

Đồng chí Võ Văn Minh xem xét các dự án tại phường Bình Quới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới nêu một số vướng mắc mà phường đang gặp phải.

Cụ thể, dự án đầu tư 8 lô chung cư lô số cư xá Thanh Đa hiện xuống cấp, cần triển khai. Phường đã tổ chức tiếp xúc, giải đáp thắc mắc của cư dân liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ dân ở các lô chung cư này không đồng tình với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Do đó, UBND phường đề xuất có phương án hỗ trợ bổ sung. Trong đó, phường kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng TPHCM hướng dẫn cụ thể việc xử lý các trường hợp nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Đồng thời cho ý kiến chính thức về lộ trình đầu tư, làm rõ việc có thể xây dựng trước 2 lô chung cư hay không, để địa phương có cơ sở thông tin, giải thích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Quân báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Bình Quới cũng kiến nghị các nội dung liên quan đến bồi thường để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án sạt lở bán đảo Thanh Đa giai đoạn 2 và giai đoạn 4; đề xuất bổ sung dự án xây mới Trạm Y tế phường; xây dựng mới trụ sở công an phường; xây mới Trường THPT Bình Quới và nâng cấp, sửa chữa một số tuyến hẻm để thuận lợi trong phục vụ người dân và học sinh.

Trao đổi về dự án 8 lô chung cư lô số cư xá Thanh Đa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố đã có buổi làm việc với phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao đổi về các dự án tại phường Bình Quới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, UBND Thành phố giao chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chức năng đánh giá lại chất lượng 6 lô chung cư còn lại. Sở Xây dựng sẽ thẩm định lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Nếu kết luận kỹ thuật xác định các lô chung cư không bảo đảm an toàn thì phải di dời khẩn cấp theo quy định.

Trường hợp kết luận cho thấy công trình vẫn sử dụng được thì việc di dời sẽ thực hiện theo hướng vận động, thuyết phục người dân, trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các yêu cầu về an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, việc thực hiện phải dựa trên kết luận kỹ thuật và căn cứ pháp luật rõ ràng, nhằm tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương các đầu việc, để sớm có kết luận, giải pháp phù hợp, cũng như thông tin rõ ràng cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận, sớm triển khai dự án.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng nhấn mạnh việc chỉnh trang, nâng cấp các tuyến hẻm là vấn đề rất quan trọng, cần được quan tâm thực hiện.

Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng TPHCM, 2 lô IV và VI (tại cư xá Thanh Đa) thuộc cấp D - tình trạng nguy hiểm, cần xử lý khẩn cấp. 6 lô còn lại (I, II, VIII, IX, X, XI) cũng phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở 2023, nhưng chưa thuộc diện di dời khẩn cấp. Dự án do Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư. Theo đồng chí Đỗ Thị Minh Quân, vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến 260 căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước. Qua rà soát, nhiều căn hộ có tình trạng sử dụng không phù hợp hồ sơ pháp lý do mua bán, sang nhượng bằng giấy tay hoặc tự ý chia tách căn hộ, gây khó khăn cho việc xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc thuê lại.

THÁI PHƯƠNG