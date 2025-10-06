Nhằm thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM sẽ tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở Đoàn Luật sư TPHCM và trụ sở các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TPHCM.

Các luật sư của Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (trước đây)

Nhiều năm nay, Đoàn Luật sư TPHCM đều tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam.

Năm nay, với số lượng đông đảo các tổ chức hành nghề luật sư tham gia, hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí được triển khai đồng loạt trên địa bàn TPHCM. Dự kiến sẽ có 200 tổ chức hành nghề luật sư tham gia chương trình, qua đó đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí tiếp tục trở thành hoạt động mạnh mẽ của giới luật sư trong công tác xã hội - thiện nguyện.

Theo đó, các địa điểm tư vấn pháp luật miễn phí gồm:

Tại trụ sở Đoàn Luật sư TPHCM (số 104 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TPHCM): Thực hiện thường xuyên từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tại trụ sở các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TPHCM: Tập trung trong các ngày 7-10, 8-10, 6-11, 7-11-2025 (từ 8 giờ - 11 giờ 30 và 13 giờ 30 - 17 giờ), cùng các ngày khác do tổ chức hành nghề luật sư sắp xếp phù hợp.

ÁI CHÂN