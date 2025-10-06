Lốc xoáy, sóng lớn đánh chìm nhiều thuyền câu mực của ngư dân Hà Tĩnh

Nhiều ngư dân ở xã Kỳ Anh và xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) trong khi đang câu mực đêm trên biển thì bất ngờ bị lốc xoáy mạnh, sóng lớn làm chìm thuyền. Rất may, chính quyền và người dân địa phương kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Video: Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân kéo dắt thuyền gặp nạn vào bờ

Trưa 6-10, Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) Dương Thị Vân Anh cho biết, từ khoảng 19 giờ 10 phút đến 20 giờ 10 phút ngày 5-10, trên địa bàn xảy ra trận lốc xoáy đã làm 3 thuyền đánh cá của ngư dân bị chìm tại vùng biển Kỳ Anh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, 3 thuyền đánh cá của các ngư dân Trần Văn Q., Nguyễn Tiến Đ., Trần Vĩnh T. (cùng trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh) trong khi đang hành nghề câu mực đêm, cách bờ khoảng 8km thì bất ngờ gặp trận lốc xoáy mạnh, sóng lớn khiến không kịp vào bờ, thuyền bị đánh chìm.

Kéo dắt thuyền cá vào bờ tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng ngư dân nhanh chóng triển khai tất cả các giải pháp ứng cứu, đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, các ngư dân đã vào bờ an toàn. Hiện nay, 2 thuyền đánh cá bị chìm vẫn chưa trục vớt được.

Cùng thời điểm, lốc xoáy mạnh, sóng lớn cũng làm chìm 3 thuyền đánh cá của ngư dân ở xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đang hành nghề câu mực đêm tại vùng biển xã Kỳ Xuân. Các thuyền bị chìm của ngư dân Nguyễn Văn S. (trú tại thôn Xuân Tiến), Trần Trọng T. và Phan Hồng Đ. (đều trú tại thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân).

Kéo dắt thuyền cá gặp nạn vào bờ tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, ngư dân kịp thời ứng cứu, đưa các ngư dân vào bờ đảm bảo an toàn. 2 thuyền đánh cá đã được kéo vào bờ. Riêng 1 thuyền bị chìm gần bờ nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa thể trục vớt.

Cùng thời điểm trên, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) đi câu mực gặp lốc xoáy. Bằng kinh nghiệm của mình, khi biết không thể vào bờ kịp nên anh H. đã chủ động lái thuyền theo chiều gió. Trong quá trình đó, anh H. đã cứu được ngư dân Nguyễn Minh Đ. (trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh) đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 hải lý.

Người dân phấn khởi đón ngư dân thoát nạn vào bờ an toàn ở xã Kỳ Anh

Được biết, ngư dân Nguyễn Minh Đ. cũng đang câu mực thì bị lốc xoáy, sóng biển mạnh đánh chìm thuyền, trôi dạt trên biển.

DƯƠNG QUANG