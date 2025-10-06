Quảng Ngãi: Mưa lớn làm bùn đỏ tràn vào nhà dân

Theo lãnh đạo thôn Tân Lập A (còn gọi là thôn 12, xã Đăk Mar), thời gian qua, khi có mưa lớn, bùn đất đỏ từ khu vực cao bị cuốn trôi xuống đường Hồ Chí Minh và tràn vào nhà dân. Nặng nhất là trận mưa tối 4-10, có khoảng 8 hộ bị ảnh hưởng. Người dân nhanh chóng dọn dẹp trong nhà, song khu vực trước sân, bùn còn nhiều, chưa thể dọn được.
Ông Phạm Văn Hoàn (thôn Tân Lập A) cho biết, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trong 2 tháng qua, riêng tháng 9 có ít nhất 4 đợt và tháng 10 thêm 2 đợt. Đợt mưa đêm 4-10 khiến bùn, nước tràn vào 2 căn nhà của gia đình, làm hư hỏng một máy làm mì và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện gia đình mới dọn xong một căn, căn còn lại vẫn ngập bùn.
Ghi nhận tại hiện trường, bùn đất tràn xuống phủ lấp một phần lòng đường Hồ Chí Minh, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Đến 10 giờ 30 sáng ngày 6-10, thôn Tân Lập A tiếp tục xảy ra mưa, bùn đỏ chảy ồ ạt trên đường. Người dân phải dùng bao cát chắn trước cửa nhằm ngăn chặn bùn đất, nước chảy vào nhà.