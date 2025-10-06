Xã hội

Quảng Ngãi: Mưa lớn làm bùn đỏ tràn vào nhà dân

Ngày 6-10, người dân thôn Tân Lập A (xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả của trận mưa lớn khiến bùn đỏ tràn vào nhà.

Người dân dùng bao cát để ngăn bùn đỏ tràn vào nhà, sáng 6-10

Theo lãnh đạo thôn Tân Lập A (còn gọi là thôn 12, xã Đăk Mar), thời gian qua, khi có mưa lớn, bùn đất đỏ từ khu vực cao bị cuốn trôi xuống đường Hồ Chí Minh và tràn vào nhà dân. Nặng nhất là trận mưa tối 4-10, có khoảng 8 hộ bị ảnh hưởng. Người dân nhanh chóng dọn dẹp trong nhà, song khu vực trước sân, bùn còn nhiều, chưa thể dọn được.

Người dân dọn bùn đất trước nhà để đi lại

Ông Phạm Văn Hoàn (thôn Tân Lập A) cho biết, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trong 2 tháng qua, riêng tháng 9 có ít nhất 4 đợt và tháng 10 thêm 2 đợt. Đợt mưa đêm 4-10 khiến bùn, nước tràn vào 2 căn nhà của gia đình, làm hư hỏng một máy làm mì và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện gia đình mới dọn xong một căn, căn còn lại vẫn ngập bùn.

Clip: Bùn đỏ tràn vào nhà ông Phạm Văn Hoàn vào đêm 4-10, hiện vẫn chưa được thu dọn
Một phần đường Hồ Chí Minh bị đất đỏ tràn xuống, gây khó khăn đi lại

Ghi nhận tại hiện trường, bùn đất tràn xuống phủ lấp một phần lòng đường Hồ Chí Minh, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Nhà một hộ dân thôn Tân Lập A bị bùn đỏ tràn vào nhà, vẫn chưa được thu dọn

Đến 10 giờ 30 sáng ngày 6-10, thôn Tân Lập A tiếp tục xảy ra mưa, bùn đỏ chảy ồ ạt trên đường. Người dân phải dùng bao cát chắn trước cửa nhằm ngăn chặn bùn đất, nước chảy vào nhà.

Bùn đỏ tràn vào nhà dân vào đêm 4-10
Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo để người dân đi lại an toàn
