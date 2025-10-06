Liên tiếp 14 trận động đất tại Quảng Ngãi, mạnh nhất 4,9 độ Richter

Trong vòng 24 giờ, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tổng cộng 14 trận động đất liên tiếp, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện các Khoa học Trái đất vào sáng sớm nay, 6-10.

Hôm qua, 5-10, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 10 trận động đất, cường độ dao động từ 2,6 đến 4,3 độ Richter, tập trung tại xã Măng Bút (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum trước đây) thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Cập nhật đến rạng sáng nay, 6-10, thêm 4 trận nữa tiếp tục xuất hiện tại xã Măng Bút và Măng Ri (cùng tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó, đáng chú ý nhất là trận động đất mạnh 4,9 độ Richter lúc 1 giờ 28 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 6-10, ở tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc - 108,13 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đây là trận mạnh nhất trong chuỗi 14 trận, được xếp rủi ro thiên tai cấp 1.

Vị trí xảy ra động đất (trận thứ 4). Họa đồ: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Các chấn động nhẹ khác có độ lớn 2,6-3 độ Richter, không gây thiệt hại, nhưng làm người dân vùng cao cảm nhận rõ rung lắc. Cơ quan chuyên môn cho biết hoạt động địa chấn này xảy ra dọc đới đứt gãy Trà My - Kon Tum, khu vực vốn được ghi nhận có tần suất động đất cao trong những năm gần đây.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần hiện đang tiếp tục theo dõi các trận tiếp theo có thể xảy ra trong ngày 6-10, đánh giá diễn biến dư chấn để kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo cho người dân.

PHÚC VĂN