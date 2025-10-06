Cơ quan khí tượng chỉ cung cấp dữ liệu, còn quyết định hành động thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Cục Khí tượng - thủy văn đã nêu những giới hạn của ngành khí tượng trong công tác cảnh báo mưa lớn và điều phối ứng phó tại các địa phương.

Trách nhiệm là của chính quyền địa phương

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn, nhiệm vụ của cơ quan khí tượng là quan trắc, dự báo và phát bản tin cảnh báo, chứ không có thẩm quyền ra quyết định hành chính cho các ngành khác. Việc sử dụng thông tin dự báo để cho học sinh nghỉ học hay điều chỉnh kế hoạch làm việc là trách nhiệm của ngành giáo dục và chính quyền địa phương.

Ông Hoàng Đức Cường tại cuộc họp báo ngày 6-10. Ảnh: BẢO THẮNG

Ông Hoàng Đức Cường dẫn ví dụ về trận mưa lớn ngày 30-9 tại Hà Nội gây mưa ngập khắp phố phường nhưng học sinh vẫn phải đến trường, phụ huynh bức xúc khi không thể đưa đón con kịp thời, đường sá ách tắc nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo Cục Khí tượng - thủy văn khẳng định: Khi đó, các đơn vị liên quan đã nhận được bản tin cảnh báo, nhưng quyết định ứng phó tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Học sinh di chuyển trên xe kéo tự chế để đi qua đoạn đường ngập lụt ngày 30-9 vừa qua. Ảnh: TRẦN THÀNH CÔNG

Bổ sung thêm nội dung này, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, việc phân cấp là cần thiết. Ngành khí tượng chỉ có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu chuyên môn, còn việc quyết định hành động thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Ông Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ cơ chế tăng cường phối hợp thông tin giữa ngành khí tượng và giáo dục để bảo đảm an toàn cho học sinh, song không thể giao quyền điều hành hành chính cho cơ quan khí tượng.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường cũng thông tin lượng mưa trong đợt ngập cuối tháng 9 tại Hà Nội lên tới khoảng 200mm trong chưa đầy một ngày, thấp hơn nhiều so với đợt mưa lịch sử năm 2008 (thời điểm tại Hà Đông ghi nhận mưa gần 800mm trong 3 ngày liên tiếp). Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa cao và hệ thống thoát nước còn hạn chế khiến nguy cơ ngập úng vẫn lớn.

Mưa gió, bão lũ năm nay nhiều hơn bình thường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp báo ngày 6-10

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Khí tượng - thủy văn báo cáo, từ nay đến hết năm 2025, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông còn hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Trong 9 tháng qua đã có tới 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này, tổng số lượng đã vượt trung bình nhiều năm (thông thường mỗi năm chỉ có 11-13 cơn bão).

Từ tháng 10 đến tháng 12-2025, nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới còn ở mức cao. Các cơn bão có khả năng đổ bộ nhiều hơn, đi kèm mưa lớn tại khu vực Hà Tĩnh đến Huế và Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường cũng nhận định không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ từ tháng 10, có thể gây rét đậm ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Trong khi đó, ở ĐBSCL, mực nước lũ năm nay dự báo ở mức báo động 1-2, thấp hơn các năm kỷ lục như 2019-2020, nhưng xâm nhập mặn vẫn cần theo dõi chặt chẽ.

PHÚC HẬU