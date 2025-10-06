Dồn dập 25 trận động đất, rơi ngói, nứt tường tại tỉnh Quảng Ngãi

Tính từ đêm qua đến 16 giờ hôm nay (6-10), ít nhất đã có 25 trận động đất tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại...

Trận động đất gần nhất là 4 độ richter cùng ở xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi)

Chiều 6-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về thiệt hại do trận động đất mạnh đêm 5-10 và rạng sáng 6-10 gây ra tại các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong.

Theo báo cáo, 2 trận động đất xếp loại mạnh liên tiếp xảy ra tại khu vực này (trận vào lúc 19 giờ 0 phút 52 giây ngày 5-10 có độ lớn 4,3 độ richter và trận mạnh 4,9 độ richter vào lúc 1 giờ 28 phút 42 giây ngày 6-10) đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Rung chấn của 2 trận lớn nhất này đã gây nứt tường, rơi ngói ở một số điểm trường thuộc xã Măng Bút, trong đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1 và 2 Măng Bút 2 thiệt hại nặng nhất: khu nhà hiệu bộ hư hỏng hoàn toàn phần mái tầng 2, 4 phòng ở của học sinh bị nứt tường, 5 phòng ở của giáo viên xô lệch mái, nhiều điểm nứt tại các điểm trường Đắk Chun và Đắk Lanh (cùng xã Măng Bút).

Mái ngói vỡ rụng do động đất tại xã Măng Bút

Tại xã Măng Đen, 2 hộ dân bị nứt nền và tường nhà, một số phòng học mầm non và tiểu học xuất hiện vết nứt. Xã Kon Plông cũng có rung lắc nhưng chưa phát hiện thiệt hại.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, hiện UBND các xã ở tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, thống kê và động viên người dân ổn định đời sống. Riêng Trường Măng Bút 2 đã sắp xếp học sinh tạm trú tại các phòng đọc sách và phòng học mỹ thuật, đồng thời ngừng hoạt động phòng máy tính để đảm bảo an toàn. Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục đánh giá thiệt hại và sẽ đề xuất biện pháp khắc phục trong những ngày tới.

Trong khi theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), cập nhật đến 16 giờ ngày 6-10, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 15 trận động đất trong ngày 6-10 và 10 trận trong ngày 5-10.

Trận mới nhất xảy ra hồi 11 giờ 49 phút 30 giây (giờ Hà Nội) cũng có độ lớn tới 4 độ richter, cũng tại xã Măng Bút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

