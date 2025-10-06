Phát huy dân chủ, quy tụ trí tuệ trong phản biện xã hội

Sau khi nghe báo cáo dự thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm.

Sáng 6-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội LHPN phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm. Nội dung góp ý tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, nhất là vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn vai trò của MTTQ trong giám sát thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động tại khu dân cư, nhà máy, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Quang, cựu chiến binh khu phố Hòa Lân, cho rằng dự thảo cần phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời nêu cụ thể tiêu chí lựa chọn nhân sự lãnh đạo hội để bảo đảm tính xứng đáng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Lái Thiêu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của đại biểu và khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện văn kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần chuẩn bị thành công Đại hội MTTQ và Đại hội Hội LHPN phường Lái Thiêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lễ kết nạp hội viên cựu chiến binh Việt Nam

Dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Lái Thiêu cũng tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.

