Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất

Ngày 6-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Nước lũ dâng ngập đường ở phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) ngày 6-10

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về ứng phó bão số 11; tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh thành, nhất là các tỉnh khu vực trung du và miền núi chỉ đạo, huy động các lực lượng (xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, công an, quân đội, các lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, thanh niên…) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, không để lũ chồng lũ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và các địa phương chỉ đạo sát việc dự báo, khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão...

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, theo dự báo, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong 2 ngày 6 và 7-10. Khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ); khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

