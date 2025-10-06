Chủ động phương án ứng phó đợt triều cường cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chu kỳ triều cường rằm tháng 8 Âm lịch và đạt ở mức cao trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8 đến 9-10 (17 đến 18-8 Âm lịch). Cụ thể: trạm Phú An và Nhà Bè khoảng 1,60-1,65m, xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05m; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,70-1,75m, trên mức báo động 3 từ 0,10-0,15m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn sẽ dâng cao. Ảnh: MINH HẢI

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, để ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10, Sở NN-MT TPHCM đã đề nghị các đơn vị, sở, ngành liên quan chủ động các phương án. Cụ thể, UBND các phường, xã thông báo thường xuyên trên phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường cho người dân trên địa bàn, đặc biệt người dân đang sinh sống tại các khu vực ven sông, kênh rạch, vùng trũng. Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, vải bạt, cát…) để kịp thời xử lý.

Sở Xây dựng TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi; Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật… phối hợp UBND phường, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, cống kiểm soát triều; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam căn cứ tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ, diễn biến mực nước triều trên sông Sài Gòn và mưa lớn tại TPHCM, phối hợp vận hành hồ Dầu Tiếng nhằm đảm bảo an toàn công trình, giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

Chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi… chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ ao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị.

Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Thanh niên xung phong tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường…

MINH HẢI