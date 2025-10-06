Quảng Ngãi: Trường học hư hỏng do ảnh hưởng động đất

Ngày 6-10, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) báo cáo thiệt hại do ảnh hưởng các trận động đất liên tiếp xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Mái ngói của trường bị hư hỏng

Theo báo cáo, khu nhà hiệu bộ của trường, nơi đang bố trí 1 phòng máy tính và 1 lớp học bị hư hỏng phần mái ngói tầng 2.

Bốn phòng ở của 60 học sinh bán trú bị xé nứt cấu trúc tường; năm phòng ở của giáo viên bị xô lệch, gãy cấu trúc mái.

Mái ngói bị hư hỏng

Tại điểm trường Đắk Chun xuất hiện hai vị trí nứt gãy liên kết giữa tường và cột; điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy cấu trúc tường bao quanh.

Trước mắt, trường bố trí tạm 60 học sinh ở phòng mỹ thuật và phòng đọc sách; đồng thời tạm dừng dạy môn Tin học, tháo dỡ toàn bộ máy tính để đảm bảo an toàn.

Động đất đã làm hư hỏng phần mái của trường

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang thống kê thiệt hại do động đất gây ra.

HỮU PHÚC