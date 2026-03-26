Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng Thành phố tặng công trình khu vui chơi thiếu nhi

Sáng 26-3, Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp Đoàn phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình khu vui chơi thiếu nhi “Sân chơi Tuổi thơ - gieo mầm hạnh phúc” tại Công viên CX5 phường Bình Hưng Hòa.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Thành phố.

Cắt băng khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi phường Bình Hưng Hòa

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026), kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Công trình do Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng Thành phố phối hợp Đoàn phường Bình Hưng Hòa thực hiện tại công viên CX5, phía trước khu vực Trường Mầm mon Đỗ Uyên, tạo không gian vui chơi, giải trí và rèn luyện thể chất lành mạnh cho các em thiếu nhi tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện 70 triệu đồng.

Bàn giao “Sân chơi Tuổi thơ - gieo mầm hạnh phúc”

Dịp này, Đoàn phường Bình Hưng Hòa còn trao 6 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 2 “Góc học tập” cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn phường.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường”

Trao tặng “Góc học tập”

TIÊN PHONG