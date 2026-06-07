“Bữa cơm nghĩa tình quân - dân” tại Đặc khu Côn Đảo

Bộ đội cùng chính quyền địa phương và hơn 300 người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn cùng ngồi lại dùng bữa cơm trưa giản dị tại Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 7-6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình quân - dân”.

Đại tá Trần Văn Chung, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo; thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo cùng 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn đặc khu.

Tại chương trình, Đại tá Trần Văn Chung, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh: “Bữa cơm nghĩa tình quân - dân” không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được gần dân, hiểu dân, chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân trên địa bàn.

Hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở đặc khu Côn Đảo dùng bữa cơm nghĩa tình quân - dân

Trong không khí đầm ấm, thân tình, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã cùng ngồi lại dùng bữa cơm thân mật.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo và bà con nhân dân tại bữa cơm trưa

Cùng với đó, là những lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 dành đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, BTC chương trình cũng đón nhận nhiều sự ủng hộ, đóng góp kinh phí để tổ chức chương trình trong những lần tiếp theo

Chương trình được Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo và chính quyền địa phương tổ chức thường xuyên nhằm chung tay sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để người dân có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

MẠNH THẮNG - HIỀN LƯƠNG