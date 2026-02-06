Độc đáo con đường trang trí bằng hàng ngàn heo đất

Sức sống cơ sở

Qua vận động xã hội hóa, các chủ cơ sở sản xuất heo đất vùng "Đất Thủ" và các nhà tài trợ đã đóng góp hàng ngàn heo đất để trang trí dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Hàng ngàn chú heo đất do các cơ sở sản xuất trên địa bàn và các nhà tài trợ kinh phí đóng góp được bố trí trang trí trên đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), tạo nên nét độc đáo, lạ mắt, thu hút người dân và du khách tham quan.

DUY09771.jpeg
Những chú heo đất rực rỡ sắc màu được treo dọc tuyến đường Quang Trung
DUY09765.jpeg
Lãnh đạo địa phương cho biết, heo đất do các cơ sở sản xuất, các mạnh thường quân tài trợ kinh phí
DUY09773.jpeg
Trẻ em thích thú bên những heo đất rực rỡ sắc màu
DUY09776.jpeg
Nhiều phụ huynh đưa con em đến chụp ảnh
DUY09787.jpeg
Nhiều người lớn cũng quay về với ký ức tuổi theo bên những chú heo đất
DUY09791.jpeg
Phường Thủ Dầu Một là một trong những địa phương tích cực vận động xã hội hóa trong chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
