Độc đáo con đường trang trí bằng hàng ngàn heo đất

Hàng ngàn chú heo đất do các cơ sở sản xuất trên địa bàn và các nhà tài trợ kinh phí đóng góp được bố trí trang trí trên đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), tạo nên nét độc đáo, lạ mắt, thu hút người dân và du khách tham quan.
Qua vận động xã hội hóa, các chủ cơ sở sản xuất heo đất vùng "Đất Thủ" và các nhà tài trợ đã đóng góp hàng ngàn heo đất để trang trí dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
