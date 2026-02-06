Độc đáo con đường trang trí bằng hàng ngàn heo đất

Qua vận động xã hội hóa, các chủ cơ sở sản xuất heo đất vùng "Đất Thủ" và các nhà tài trợ đã đóng góp hàng ngàn heo đất để trang trí dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Hàng ngàn chú heo đất do các cơ sở sản xuất trên địa bàn và các nhà tài trợ kinh phí đóng góp được bố trí trang trí trên đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), tạo nên nét độc đáo, lạ mắt, thu hút người dân và du khách tham quan.

Những chú heo đất rực rỡ sắc màu được treo dọc tuyến đường Quang Trung

Lãnh đạo địa phương cho biết, heo đất do các cơ sở sản xuất, các mạnh thường quân tài trợ kinh phí

Trẻ em thích thú bên những heo đất rực rỡ sắc màu

Nhiều phụ huynh đưa con em đến chụp ảnh

Nhiều người lớn cũng quay về với ký ức tuổi theo bên những chú heo đất

Phường Thủ Dầu Một là một trong những địa phương tích cực vận động xã hội hóa trong chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố

MINH DUY - XUÂN THI