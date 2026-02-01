Khám phá núi Lớn, lan tỏa phong trào yêu thể thao

Cuối tuần, những người thích khám phá, chạy trail (chạy đường mòn) lại hẹn nhau leo núi Lớn (phường Vũng Tàu, TPHCM). Họ đã biến những cung đường trên núi từ vắng vẻ, hoang sơ thành những lối mòn sôi động. Quan trọng hơn, những người leo núi đã lan tỏa phong trào yêu thể thao, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của phía Đông TPHCM.

Leo núi để ngắm biển

“Alo, 15 giờ tập trung đầu hẻm 444 Trần Phú leo núi nhé”. Đúng giờ, khi trời còn nắng chang chang, các thành viên của một nhóm leo núi đã có mặt như đã hẹn để bắt đầu chinh phục cung đường đẹp như tranh vòng quanh núi Lớn.

Hơn 10 thành viên tham gia trong nhóm, ai cũng chuẩn bị kỹ càng từ giày vớ, quần áo, kính, nón… và những chai nước mang theo, cả gậy để đi qua những đoạn khó. Hành trình 8km vòng quanh núi bắt đầu. Vượt qua những đoạn đường bê tông len lỏi trong khu dân cư là đường mòn dành cho những người đam mê leo núi. Khác với cái nắng chói chang phía ngoài đường là khung cảnh hàng ngàn bóng cây xanh mát bao trùm.

Những người chạy trail băng qua những lối mòn vòng quanh núi, hết đoạn đường đất là những dốc đá, hết hàng cây cổ thụ là những rặng tre rừng uốn cong phải cúi gập người mới luồn qua được. Tiếng cười nói của các thành viên trong nhóm lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của núi rừng…

Anh Vũ Quang, một thành viên của nhóm leo núi, chia sẻ: “Chẳng còn gì tuyệt vời hơn sau một tuần làm việc, mình dành vài giờ leo núi, ngắm những khung cảnh xanh mát, khoảng không rộng lớn và thưởng thức âm nhạc suốt đường chinh phục đỉnh núi”.

Đến một đoạn đường khó đi, anh Trần Minh Tâm (đang công tác tại KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM) hướng dẫn một thành viên mới của nhóm bám vào những chiếc dây thừng đã được cột chắc chắn để leo lên.

“Hàng ngàn người leo núi ở Vũng Tàu chắc chưa thể biết hết nhau nhưng trên núi chúng tôi vẫn thấy có những người đã tình nguyện cột dây, gắn sọt rác, nhặt rác và cả phát quang những đoạn lá cây rậm rạp che lối mòn để mở đường cho người đi sau. Đó cũng là một sự chia sẻ, chung tay nhau đầy ý nghĩa”, anh Tâm cho biết.

Người dân địa phương đi bộ trên núi Lớn, phường Vũng Tàu, TPHCM (Ả nh : QUANG VŨ)

Chạy hơn nửa quãng đường, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Chị Tào Lan, người có thâm niên hơn 10 năm leo núi cho hay, đây là điểm dừng chân, ngắm biển đẹp nhất của cung đường leo núi Lớn. “Đứng ở đây, chúng ta có thể ngắm nhìn được cả vùng biển bao la, rộng lớn của Vũng Tàu phía trước. Leo núi vừa rèn luyện thể lực, chăm sóc sức khỏe vừa khám phá thiên nhiên hoang sơ trên chính quê hương mình mà không cần phải đi đâu xa”, chị Lan nói.

Để mỗi cung đường núi là một điểm check-in

Cuối tuần, những cung đường trekking quen thuộc vòng quanh núi Lớn, núi Nhỏ (phường Vũng Tàu, TPHCM) rộn rã tiếng cười nói của những người đam mê bộ môn thể thao leo núi. Có rất nhiều điểm khởi hành cho các cung chạy trail, như: từ hẻm 444 Trần Phú, đường Viba vòng lên Thiền viện Chơn Không, đường Viba băng qua đường mòn trong núi lên đến đỉnh Hồ Mây, qua đồi Con Heo, đường lên ngọn hải đăng…

Mỗi cung đường có mỗi vẻ đẹp khác nhau nhưng dường như núi rừng mùa nào cũng đẹp. Mùa mưa cây cối xanh um, mùa khô lá vàng lãng mạn. Mỗi rặng tre trúc trong rừng như cũng hòa vào thiên nhiên mà uốn cong hoặc nghiêng mình duyên dáng… Những ngày xuân này có hoa anh đào. Qua tết là lại đến mùa hoa cẩm liên thay lá như khoác lên núi một chiếc áo mới trắng tinh khôi. Mùa thu có hoa chành chành vàng óng. Tầm tháng 7-8 có thêm những búp măng non nhú lên từ mặt đất tươi non sau những trận mưa lớn…

“Vẻ đẹp nên thơ và hoang dại của núi rừng dường như khiến chúng tôi dù mệt nhưng vẫn mê leo núi là vì vậy”, chị Nguyễn Thị Thắm, nhân viên ngân hàng ACB (phường Tam Thắng, TPHCM) cho biết.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hai ngọn núi Lớn, núi Nhỏ từ lâu đã trở thành biểu tượng của Vũng Tàu và nhiều năm qua, phong trào leo núi rèn luyện thể thao, khám phá thiên nhiên đã được người dân và du khách hưởng ứng nhiệt tình.

Để phát triển giá trị của 2 ngọn núi, phường đã đề xuất với Sở Xây dựng TPHCM và các cơ quan chức năng liên quan khảo sát, tiến tới cấm ô tô lưu thông trên đường lên núi; đồng thời tổ chức trồng hoa và các cây trồng phù hợp để biến những ngọn núi không chỉ là địa điểm thể dục thể thao mà còn là những điểm check-in khám phá rực rỡ, lãng mạn cho người dân và du khách khi đến Vũng Tàu.

QUANG VŨ