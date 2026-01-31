Phường Bình Thạnh: Hội diễn thể dục dưỡng sinh

Ngày 31-1, chương trình giao lưu biểu diễn thể dục dưỡng sinh mở rộng của phường Bình Thạnh thu hút hơn 200 vận động viên tham dự.

Nhiều tiết mục đồng diễn được dàn dựng công phu

Đây cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Mừng Đảng – Mừng Xuân” của phường, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của luyện tập thể dục thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Các đoàn tham dự nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Thạnh, thể dục dưỡng sinh là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, mang ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.

Không khí hội diễn diễn ra vui tươi, nổi bật với phần đồng diễn tập thể trên nền nhạc sôi động cùng nhiều tiết mục biểu diễn đẹp mắt, thể hiện sự dẻo dai, tinh thần lạc quan và niềm yêu thích luyện tập của các vận động viên.

Hội diễn cũng là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm của Bình Thạnh và các phường lân cận giao lưu, học hỏi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe.

NGUYỄN ANH