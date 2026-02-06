Sức sống cơ sở

Khu công nghệ cao TPHCM tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình" - Xuân 2026

SGGPO

Sáng 6-2, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình”  trong những ngày giáp tết tại Cung văn hóa lao động TPHCM.

tempImagerBllQ8.jpg
Phiên chợ nghĩa tình - xuân 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 6-2 tại Cung văn hóa lao động TPHCM

Theo ban tổ chức, Phiên chợ nghĩa tình - xuân 2026 hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn đang làm việc tại SHTP, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Tại chương trình, ban tổ chức đã dành tặng 1.000 phiếu mua hàng (300.000 đồng/phiếu), người lao động có thể mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tại 14 gian hàng.

tempImageRfD1V2.jpg
Công nhân mua sắm miễn phí bằng phiếu mua hàng tại phiên chợ

Cũng tại phiên chợ còn có nhiều hoạt động khác, như: tặng áo dài, cắt tóc miễn phí, bảo trì xe máy miễn phí, biểu diễn xiếc phục vụ thiếu nhi… tạo nên không khí ấm áp, vui tươi trong những ngày giáp tết.

tempImagefNKB7H.jpg
Người dân mua các mặt hàng Tết tại phiên chợ

Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 66 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú và 20 phần quà cho người dân thuộc diện thu hồi đất của Khu Công nghệ cao. Qua đó, nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó hài hòa giữa SHTP với người dân tại địa phương.

BÙI TUẤN

Từ khóa

SHTP Khu Công nghệ cao TPHCM Cung văn hóa Lao động TP.HCM Nghĩa tình Tăng Nhơn Phú Phiên chợ Đời sống vật chất Xiếc Mua hàng Cắt tóc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn