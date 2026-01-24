Chuẩn bị mở Chợ hoa Tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ năm 2026

Từ ngày 2-2 đến 16-2 (nhằm ngày 15 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp Âm lịch), UBND phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức Chợ hoa Tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại tuyến đường Tạ Quang Bửu.

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông những ngày giáp tết

Chợ hoa Tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ năm 2026 là một không gian văn hóa nghệ thuật, lễ hội đặc sắc mang đậm dấu ấn truyền thống dân tộc đan xen nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại. Đây là một trong những điểm đến du lịch, thưởng lãm, trải nghiệm, mua sắm của nhân dân trong dịp tết cổ truyền.

Nét riêng của Chợ hoa Tết tại phường Bình Đông là không gian “Ngôi nhà chung”, trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng vùng miền đến từ tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TPHCM.

Chợ hoa Tết có hơn 500 điểm kinh doanh, trong đó có khoảng 420 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, 80 gian hàng kinh doanh nông sản, các mặt hàng đạt chuẩn OCOP và ẩm thực đa dạng.

Sẽ có các gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền của TPHCM và các tỉnh thành tại Chợ hoa Tết Bình Đông

Chợ hoa Tết Bình Đông còn có các hoạt động khác như: Phố ông đồ; gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét; chương trình trang trí “Đường cờ Tổ quốc” và các tiểu cảnh chủ đề “Xuân về trên phố Bình Đông”; biểu diễn lân – sư - rồng; chương trình Đờn ca tài tử và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm; hoạt động diễu hành xe đạp hoa với chủ đề “Mùa Xuân khát vọng”…

Bên cạnh đó, UBND phường Bình Đông còn tổ chức các cuộc thi: Hội thi Ảnh nghệ thuật lần thứ 1 chủ đề “Bình Đông - Mùa xuân khát vọng”; Hội thi Viết thư pháp chữ Việt chủ đề “Nét chữ đầu Xuân”; Hội thi trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường.

TIỂU TÂN