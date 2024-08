Đợi bạn ở đầu hẻm, cô gái bị cướp giật tài sản

Ngày 29-8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Trần Quang Trung (sinh năm 1997, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trung đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an trao trả lại chiếc điện thoại cho nạn nhân vụ cướp

Trước đó, ngày 28-8, công an tiếp nhận tin báo của chị N.N.T (sinh năm 2001, ngụ quận 4) về việc bị cướp giật tài sản”. Chị T. cho biết, khoảng 23 giờ 30 ngày 27-8, chị sử dụng điện thoại trong lúc đợi bạn tại đầu hẻm 125 đường Lê Hoàng Phái (phường 17, quận Gò Vấp) thì bị một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Nhận tin, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận Bình Tân xác định được nghi phạm gây án là Trung.

Trung tại cơ quan công an

Khoảng 23 giờ ngày 28-8, công an đã bắt giữ Trung cùng L.H.H (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Phùng Văn Sỹ (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình) và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 27-8, Trung lái xe tới đầu hẻm 125 Lê Hoàng Phái thì thấy chị T. sử dụng điện thoại nên áp sát, cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Sau đó, Trung đến thuê phòng tại khách sạn ở đường Vành Đai Trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) rồi liên hệ bán điện thoại vừa cướp giật được cho Sỹ.

Sỹ biết rõ đây là điện thoại do Trung cướp giật được mà có nhưng vẫn đồng ý mua. Sau đó, Trung đã mua ma túy để sử dụng cùng L.H.H..

CHÍ THẠCH