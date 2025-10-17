Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Xổ số kiến thiết Cần Thơ: 9 tháng nộp ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 17-10, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT Cần Thơ) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

bb129acda6e62bb872f7.jpg
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận đóng góp của công đoàn XSKT Cần Thơ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

Trong 9 tháng đầu năm 2025, XSKT Cần Thơ đạt doanh số phát hành 5.360 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ), với tỷ lệ tiêu thụ 100%. Trong đó, chi trả thưởng 2.608 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 668 tỷ đồng (đạt hơn 89,3 kế hoạch, tăng 14,25% so với cùng kỳ); nộp ngân sách 1.801 tỷ đồng (đạt 75,12% kế hoạch và tăng 11,38% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, XSKT Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 24,3 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ xây nhà đại đoàn kết 3,6 tỷ đồng (55 căn); tài trợ cho lĩnh vực giáo dục 10 tỷ đồng; y tế 3,3 tỷ đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

20251017_161323.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả tích cực mà XSKT Cần Thơ đã đạt trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu XSKT Cần Thơ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách 2.200 tỷ đồng để góp phần tích cực vào nguồn thu ngân sách của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị XSKT Cần Thơ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần “ích nước – lợi nhà” đồng hành cùng thành phố chăm lo cho người nghèo, đầu tư phát triển giáo dục, y tế, tiến tới xây dựng TP Cần Thơ phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn XSKT Cần Thơ đã trao 589.453.000 đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Tin liên quan
TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ XSKT Cần Thơ nộp ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn