Xổ số kiến thiết Cần Thơ: 9 tháng nộp ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng

Ngày 17-10, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT Cần Thơ) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận đóng góp của công đoàn XSKT Cần Thơ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

Trong 9 tháng đầu năm 2025, XSKT Cần Thơ đạt doanh số phát hành 5.360 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ), với tỷ lệ tiêu thụ 100%. Trong đó, chi trả thưởng 2.608 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 668 tỷ đồng (đạt hơn 89,3 kế hoạch, tăng 14,25% so với cùng kỳ); nộp ngân sách 1.801 tỷ đồng (đạt 75,12% kế hoạch và tăng 11,38% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, XSKT Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 24,3 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ xây nhà đại đoàn kết 3,6 tỷ đồng (55 căn); tài trợ cho lĩnh vực giáo dục 10 tỷ đồng; y tế 3,3 tỷ đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả tích cực mà XSKT Cần Thơ đã đạt trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu XSKT Cần Thơ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách 2.200 tỷ đồng để góp phần tích cực vào nguồn thu ngân sách của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị XSKT Cần Thơ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần “ích nước – lợi nhà” đồng hành cùng thành phố chăm lo cho người nghèo, đầu tư phát triển giáo dục, y tế, tiến tới xây dựng TP Cần Thơ phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn XSKT Cần Thơ đã trao 589.453.000 đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

