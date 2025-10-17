Sụp mái taluy tại kè Thường Thới Tiền, Đồng Tháp

Ngày 17-10, UBND xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, ngành chức năng vừa tiến hành phong tỏa khu vực sạt lở kè Thường Thới Tiền, cấm tất cả phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy tiếp cận khu vực sạt lở.

Trước đó, vào chiều tối 16-10, khu vực kè Thường Thới Tiền, xã Thường Phước, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm sụp hoàn toàn mái taluy kè dài 58m, sụp toàn bộ vỉa hè dài 34m và ăn sâu hàm ếch vào trong lòng đường khoảng 1m.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng có chiều hướng diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu vực sạt lở, nghiêm cấm phương tiện đường bộ và đường thủy tiếp cận, đồng thời duy trì hai tổ trực điều tiết giao thông và theo dõi sạt lở 24/24 nhằm bảo đảm an toàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường, UBND xã Thường Phước kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm triển khai các biện pháp thi công khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Từ tháng 8-2025 đến nay, khu vực kè Thường Thới Tiền đã xảy ra 5 đoạn sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài hơn 400m.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại vị trí này.

Kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”, có tổng chiều dài hơn 4km, được đầu tư hàng trăm tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2019.

NGỌC PHÚC