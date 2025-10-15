Tây Ninh sẽ phủ sóng 5G đạt 60% trong năm 2025

Ngày 15-10, theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương vừa ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2030. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là toàn tỉnh phủ sóng 5G đạt từ 60% trở lên, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dịch vụ 5G ngay trong năm 2025.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tới năm 2030 phủ sóng 5G đạt 100%, chuẩn bị triển khai 6G

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, hiện nay, mạng di động 3G/4G/5G và Internet cố định đã phủ 100% số ấp, khu phố, bao gồm cả khu vực nông thôn và biên giới. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet cáp quang đạt 95,25%, tốc độ tải xuống trung bình 224 Mbps. Toàn tỉnh hiện có 3.890 trạm thu phát sóng di động, trong đó có 245 trạm 5G. Tính đến nay, hạ tầng mạng 5G đã được triển khai tại 47/96 xã, phường, đạt tỷ lệ 48,96%.

Đến hết năm 2025, Tây Ninh đặt mục tiêu tỷ lệ phủ sóng 5G đạt từ 60% trở lên, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dịch vụ 5G. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu 100% người sử dụng có khả năng truy nhập băng rộng cố định tốc độ trên 1Gb/s; mỗi người dân có 1 định danh số và 1 kết nối IoT; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt trên 50%; phổ cập cáp quang tới hộ gia đình.

Đến năm 2030, tỉnh này hướng tới phủ sóng 5G 100%, trung bình 4 kết nối IoT/người dân, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt trên 70%, sẵn sàng thử nghiệm mạng di động 6G. Tây Ninh cũng định hướng phổ cập kết nối tốc độ cao, mở rộng vùng phủ sóng 5G tại khu công nghiệp, trung tâm hành chính, khu đô thị; triển khai IPv6 toàn mạng và chia sẻ hạ tầng kỹ thuật liên ngành để giảm chi phí đầu tư.

Song song đó là hoàn thiện trung tâm dữ liệu tỉnh, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia; thúc đẩy điện toán đám mây, ứng dụng công nghệ AI, blockchain, IoT và công nghệ xanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

