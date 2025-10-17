Lũ ở Đồng Tháp Mười: Hỗ trợ người dân "cứu" lúa, rau màu ngập úng

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) bị ngập sâu. Đã có hàng chục ha lúa, rau màu và cây ăn trái bị ngập úng.

Hàng trăm ha lúa vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh đang có nguy cơ ngập úng

Tại xã Vĩnh Thạnh, nhiều đoạn đê bao bị tràn, một số điểm vỡ khiến gần 30ha lúa và cây ăn trái bị ngập sâu, khoảng 180ha khác đang trong tình trạng ngập úng.

Ở xã Vĩnh Châu, hàng ngàn ha đất sản xuất lúa, rau màu cũng đứng trước nguy cơ ngập lụt nếu mưa lớn tiếp diễn.

Các xã Nhơn Hòa Lập, Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Tuyên Bình cũng ghi nhận tình trạng nước dâng nhanh, áp lực lên hệ thống đê bao ngày càng lớn.

Đoạn đê bao ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền bị vỡ, địa phương huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ (công an, quân sự, biên phòng) kịp thời cứu 200ha lúa tại đây

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, theo ghi nhận, mực nước trên kênh T1, kênh 1/6 và các tuyến kênh nội đồng có lúc cao hơn mặt ruộng khoảng 2m, nhiều đoạn nước đã ngang bằng mặt đê, nguy cơ tràn, vỡ đê rất cao. Lực lượng tại chỗ và người dân đang khẩn trương gia cố các điểm xung yếu, sử dụng bao cát, cọc tre, rọ đá để bảo vệ bờ bao, hạn chế ngập úng lúa vụ thu đông và vụ đông xuân sắp tới.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang xã Vĩnh Thạnh giúp dân thu hoạch lúa "chạy lũ"

Ngành chức năng tỉnh cho biết, mực nước trên các tuyến kênh, rạch trong khu vực đang tăng trung bình 3-5cm mỗi ngày, có nơi vượt đỉnh lũ năm 2024 hơn 30cm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2, yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện chính quyền các địa phương vùng lũ đang tập trung toàn lực lượng gia cố hệ thống đê bao, bờ bao xung yếu, huy động người dân túc trực ngày đêm, sẵn sàng ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Lực dân quân thường trực xã Vĩnh Châu hỗ trợ người dân khắc phục vỡ đê bảo vệ 20ha lúa

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không lơ là, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, huy động các lực lượng cùng người dân gia cố đê xung yếu, bảo vệ vụ lúa thu đông và đông xuân.