Đồng Tháp: Khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục sạt lở bờ sông Tiền

Ngày 18-10, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng), phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bờ sông Tiền sạt lở, nhiều nhà dân bị sụp xuống sông

Theo đó, diện tích thực hiện có chiều dài khoảng 520m, bao gồm khóa đầu kè. Thời gian xây dựng từ ngày ban hành lệnh đến ngày 31-12-2026.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức lập các hồ sơ thủ tục xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp nguồn kinh phí khắc phục sạt lở, sụp lún theo quy định pháp luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Yêu cầu UBND phường Cao Lãnh chủ trì, tiếp tục cử lực lượng ứng trực (24/24 giờ) theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sạt lở kịp thời báo cáo các tình huống khẩn cấp, tổ chức điều tiết giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt; nghiêm cấm các phương tiện, người dân qua lại khu vực sạt lở, chủ động tổ chức hoạt động đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhân dân.

Thời gian qua, tình hình sạt lở dọc sông Tiền diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực kè chống xói lở bờ thuộc xã Thường Phước và đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh) nhằm khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

NGỌC PHÚC