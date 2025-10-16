Chỉ định 11 cán bộ xã, phường, đặc khu tham gia Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Chiều 16-10, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định cán bộ xã, phường, đặc khu (nơi có biên giới địa bàn trọng điểm) tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NAM KHÔI

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã công bố Quyết định số 255-QĐ/TU ngày 29-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc chỉ định 11 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu (nơi có biên giới địa bàn trọng điểm) tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

11 địa phương có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gồm: xã Vĩnh Xương, xã Khánh Bình, xã Giang Thành, xã Tân Thạnh, xã Kiên Lương, phường Vĩnh Tế, phường Tịnh Biên, phường Hà Tiên, phường Rạch Giá, đặc khu Phú Quốc và đặc khu Kiên Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Ngành chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Đồng thời, nhấn mạnh đây là một bước đi quan trọng, thể hiện chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng; là cơ sở vững chắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ công tác biên phòng tại địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh: NAM KHÔI

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cũng đề nghị, với trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp đồng bộ, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng nói riêng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

NAM KHÔI