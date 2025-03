Đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu an sinh xã hội

Ông Lò Quân Hiệp quán triệt nhiệm vụ năm 2025 đến đội ngũ cán bộ BHXH TPHCM

* PHÓNG VIÊN: BHXH Việt Nam vừa ghi dấu 30 năm xây dựng và phát triển, trong hành trình đó, BHXH TPHCM đã để lại những dấu ấn gì trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố?

- Ông LÒ QUÂN HIỆP: Ngày 15-6-1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định về việc thành lập BHXH TPHCM. Đến tháng 7-1995, BHXH TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, UBND TPHCM, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành, các cấp cùng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, khó khăn trở ngại của tập thể đội ngũ công chức, viên chức BHXH TPHCM, sau 10 năm đi vào hoạt động, BHXH TPHCM là đơn vị đầu tiên của ngành BHXH được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (tháng 5-2006). Để giữ vững và phát huy những thành tựu đạt được, giai đoạn 2007 đến nay, tập thể BHXH TPHCM luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi thách thức, khó khăn để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Qua 30 năm phát triển, BHXH thành phố đã đạt được những kết quả ấn tượng. Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã tăng trưởng đáng kể qua các năm. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc từ hơn 354.500 người năm 1995 đã tăng lên hơn 2,8 triệu người vào năm 2024. Về BHYT, từ gần 1,6 triệu người tham gia năm 2003, đến nay con số này đã đạt trên 8,9 triệu người, chiếm 93,50% dân số toàn thành phố. Công tác thu BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả ấn tượng, tổng số thu tăng từ hơn 655 tỷ đồng năm 1995 lên hơn 93.921 tỷ đồng vào năm 2024. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cũng tăng qua các năm. Cụ thể, năm 1995, BHXH toàn thành phố giải quyết cho hơn 31.300 người hưởng các chế độ BHXH; đến hết năm 2024, con số đã tăng lên gần 1,2 triệu lượt người. Trong lĩnh vực BHYT, số lượt khám chữa bệnh cũng tăng mạnh từ hơn 4,1 triệu lượt năm 2005 lên hơn 22,7 triệu lượt vào năm 2024.

* Với sự phát triển mạnh về số lượng người tham gia, BHXH TPHCM có giải pháp gì để nâng cao chất lượng phục vụ?

- Những năm qua, BHXH TPHCM luôn xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. BHXH thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Cụ thể, năm 2006, BHXH TPHCM triển khai hình thức chi trả lương hưu qua thẻ ATM. Tiếp đến, năm 2010, triển khai mô hình tất cả người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM nhận trợ cấp thông qua tài khoản ngân hàng. Đến nay, toàn thành phố có 78,05% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM và 99,9% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM.

Bên cạnh đó, BHXH TPHCM tiếp tục đưa ra giải pháp mang tính đột phá khi đề xuất đưa mã vạch QR vào thẻ BHYT giấy. Đây là giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm mẫu thẻ BHYT lúc đầu có bộ mã gồm 15 ký tự gây nhiều sai sót, khó khăn khi nhập dữ liệu thông tin người bệnh cho cả cơ sở y tế và cơ quan BHXH trong giám sát, thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Từ năm 2022, ngành BHXH TPHCM và ngành y tế cũng đã có bước tiến lớn khi phối hợp triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip có tích hợp thẻ BHYT, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả 3 bên: người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH.

Giải pháp trên được BHXH Việt Nam chấp thuận cho áp dụng trên địa bàn thành phố từ cuối quý 3-2023 và triển khai toàn quốc từ năm 2024. Cải tiến này đã tạo bước đột phá quan trọng trong in, phát hành, sử dụng và quản lý thông tin trên thẻ BHYT; rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh cho người dân, giảm thiểu công tác nhập liệu thủ công cho nhân viên cơ sở khám chữa bệnh.

* Năm 2025, BHXH TPHCM tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục giữ vững công tác an sinh trên địa bàn thành phố?

- Để chào mừng dấu ấn tuổi 30, trong năm 2025, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phát triển số người tham gia BHXH là 2.808.391 người, tăng 1% so với năm 2024, đạt tỷ lệ 56,61% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN là 2.690.715 người, tăng 1% so với năm 2024, đạt tỷ lệ 54,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 9.069.757 người, tăng 2,6% so với năm 2024, độ bao phủ BHYT đạt 95% dân số TPHCM. Phấn đấu số thu BHXH, BHTN, BHYT toàn thành phố tăng 7% so với năm 2024; tỷ lệ chậm đóng dưới 3,8% so với kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN được giao. Đồng thời, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo chi BHYT không vượt dự toán. Hoàn thành và vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm do BHXH Việt Nam giao.

BHXH TPHCM tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thu, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT giảm thấp nhất thời gian giao dịch giữa cơ quan BHXH với người lao động, đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, đổi mới hình thức và phương thức truyền thông nhằm truyền tải tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động, người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; củng cố niềm tin trong nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước.

HƯNG VƯỢNG thực hiện