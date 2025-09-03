Đổi mới toàn diện trong tuyển dụng, sử dụng và đánh giá viên chức

Tính tới chiều 3-9, Bộ Nội vụ cơ bản đã hoàn thiện xong dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Dự án luật dự kiến được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tới.

Bỏ nâng lương gắn với xét thăng hạng

Theo nội dung dự thảo tờ trình, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương, 43 điều (giảm 19 điều so với luật hiện hành).

Cụ thể, trong dự thảo luật mới sẽ có những quy định đổi mới trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức sẽ theo nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra; bỏ quy định nâng lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trong tuyển dụng viên chức, quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh, công khai và hình thức tiếp nhận đối với một số trường hợp đặc thù (thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bố trí công tác đối với sinh viên hệ cử tuyển). Đồng thời, căn cứ vào ngành, lĩnh vực hoạt động, các đơn vị sẽ chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng cụ thể phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Bộ Nội vụ, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sự nghiệp chủ động trong công tác tuyển dụng viên chức, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công ở xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người thực hiện lấy số thứ tự để giao dịch hành chính. Ảnh minh họa: ĐỖ TRUNG

Trong dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) cũng sẽ mở rộng quyền của viên chức. Theo đó, viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập; được tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, các sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra…

Bộ Nội vụ lý giải về mở rộng quyền đối với viên chức là để góp phần giải phóng sức lao động, năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo điều kiện tăng thu nhập chính đáng cho viên chức.

Cơ quan soạn thảo luật cũng đề cập tới việc đổi mới cơ chế xác định vị trí việc làm theo hướng quy định rõ 3 nhóm vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm: vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ (chức danh nghề nghiệp) và vị trí việc làm hỗ trợ. Trong dự thảo luật cũng đề cập tới thể chế hóa chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, bổ sung quy định về chuyển đổi số…

Liên thông sử dụng nhân lực công - tư

Một trong những nội dung mới, được dự thảo tờ trình đề cập là trong dự án Luật Viên chức (sửa đổi) có cơ chế tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và tư gắn với thiết lập cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo nội dung đổi mới này, cho phép tiếp nhận vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm đang làm việc tại khu vực ngoài công lập, người đang là viên chức hoặc đang ký hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đồng thời, dự thảo luật cũng bổ sung quy định cho phép viên chức ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực tư để khu vực tư cũng có thể sử dụng nguồn lực, chất xám, năng lực, trình độ, trí tuệ từ khu vực công; đồng thời mở rộng quyền của viên chức, tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng bằng năng lực, trình độ và thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình.

Trong dự thảo tờ trình cũng đề cập đổi mới cơ chế đánh giá viên chức. Theo đó, luật mang tính nguyên tắc và mục tiêu của đánh giá. Căn cứ vào đó, bộ quản lý chuyên ngành xây dựng bộ công cụ đánh giá và mẫu quy chế đánh giá phù hợp với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ để đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng quy chế đánh giá áp dụng cho đơn vị mình, bảo đảm linh hoạt, chủ động trên nguyên tắc gắn đánh giá, xếp loại chất lượng với kết quả cụ thể theo nhiệm vụ được giao, sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm.

Trong dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) cũng bổ sung quy định về đánh giá thường xuyên, liên tục để tạo cơ chế sàng lọc viên chức ngay khi xác định không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà không phải chờ kết quả đánh giá trong 2 năm liên tiếp như quy định hiện hành…

Dự thảo luật sẽ không tiếp tục chia thành các hạng chức danh nghề nghiệp như hiện nay. Như vậy, mỗi chức danh nghề nghiệp sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và xác định cùng chức trách, nhiệm vụ, kết quả sản phẩm đầu ra. Trong trường hợp chức danh nghề nghiệp hạng 1 có chức trách, nhiệm vụ và kết quả sản phẩm đầu ra khác với chức danh nghề nghiệp hạng 3 (trong cùng lĩnh vực) thì sẽ tính là 1 vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp khác.

ĐỖ TRUNG