Những nhiệm vụ TPHCM đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức

Ngày 28-8, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TPHCM đã trình tờ trình về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.

Theo UBND TPHCM, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác liên quan, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã được quy định thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn do phân cấp, phân quyền từ các cơ quan trung ương, UBND TPHCM và nhiệm vụ, quyền hạn thuộc UBND cấp huyện trước đây chuyển giao về.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận ngồi tại khu vực tiếp nhận thủ tục hành chính để ký hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng cho phép Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm giảm phần nào áp lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Để thực hiện được việc ủy quyền này, HĐND cấp tỉnh phải quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, hiện lĩnh vực tư pháp chưa có nghị quyết của HĐND TPHCM điều chỉnh nên áp lực đối với Chủ tịch UBND cấp xã là rất lớn, về lâu dài có thể gây quá tải trong công tác điều hành, quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, dẫn đến chậm trễ, ách tắc hồ sơ và chưa đảm bảo đúng định hướng, chủ trương của việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM.

Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành, Chủ tịch UBND cấp xã thường xuyên tham gia hội họp, tập huấn, công tác, trong khi đó, một số thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp yêu cầu thời gian xử lý, trả kết quả trong ngày.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tư pháp, đảm bảo thông suốt, nhanh chóng trong giải quyết thủ tục, UBND TPHCM đề nghị HĐND TPHCM ban hành nghị quyết, cho phép Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, được quyết định việc ủy quyền một số nhiệm vụ, quy định cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Công chức phường Tăng Nhơn Phú tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Một số nhiệm vụ được ủy quyền, gồm: chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Đồng thời, được ủy quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Chủ tịch UBND cấp xã cũng được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; di chúc; văn bản từ chối nhận di sản; văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG