Tiêu dùng thông minh

Đổi pin đã qua sử dụng lấy quà

SGGP

Một số siêu thị Co.opmart tại khu vực miền Trung như Co.opmart Đông Hà, Co.opmart Quy Nhơn đang triển khai chương trình thu hồi pin đã qua sử dụng nhằm khuyến khích người dân phân loại và xử lý rác thải nguy hại đúng cách.

Theo đó, khách hàng mang pin đã qua sử dụng đến các điểm thu gom tại siêu thị sẽ được nhận quà tặng tương ứng với số lượng pin nộp lại. Cụ thể, 10 viên pin cũ được đổi 1 móc khóa, 15 viên pin đổi 1 bình nước và 20 viên pin đổi 1 túi xách.

Theo ban tổ chức, pin đã qua sử dụng là một trong những loại chất thải có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định. Chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân hình thành thói quen phân loại rác thải nguy hại ngay từ gia đình.

KHÁNH CHI

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Móc chìa khóa Bồn nước Thu gom Pin Đã qua Chất thải Túi xách Quà tặng Nguy hại Siêu thị TDTM Co.opmart

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