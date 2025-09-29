Đổi tên hơn 440km quốc lộ, hành lang ven biển thành đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa quyết định đổi tên 11 đoạn tuyến quốc lộ và 1 đoạn tuyến hành lang ven biển thành đường Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài hơn 440km.

Theo đó, các đoạn tuyến được đổi tên là những đoạn hiện đi trùng với tuyến đường Hồ Chí Minh, nằm rải rác trên 7 quốc lộ và 1 tuyến hành lang ven biển phía Nam. Việc đổi tên nhằm thống nhất lý trình toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản lý, khai thác và bảo trì. Cụ thể:

Khu vực phía Bắc, gồm:

- Quốc lộ 3: 3 đoạn tuyến, tổng chiều dài hơn 141km;

- Quốc lộ 2C: 1 đoạn tuyến dài gần 21km;

- Quốc lộ 2: 1 đoạn tuyến dài gần 3km.

Khu vực phía Nam, gồm:

- Quốc lộ 14: 3 đoạn tuyến dài hơn 107km;

- Quốc lộ 61: 1 đoạn tuyến dài hơn 27km;

- Quốc lộ 63: 1 đoạn tuyến dài 49km;

- Quốc lộ N2: 1 đoạn tuyến dài gần 88km.

Hành lang ven biển phía Nam: 1 đoạn tuyến từ Mố A cầu Tà Nôm (An Giang) đến điểm giao với Quốc lộ 61 dài gần 5km.

Đường Hồ Chí Minh hiện có tổng chiều dài 3.183km, trong đó tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.

Dự án đầu tiên của tuyến đường này được khởi công từ tháng 5-2000, đoạn Diễn Châu – Cam Lộ (308km), hiện đang được triển khai theo tiêu chuẩn cao tốc, 4 làn xe.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, sẽ cơ bản hoàn thành 3 dự án thành phần: Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn (28,5km), Hòa Liên – Túy Loan (11km), Chơn Thành – Đức Hòa (74km); nâng tổng chiều dài tuyến đường đã được nâng cấp hoàn thiện lên hơn 2.600km.

BÍCH QUYÊN