Phường Phước Thắng: Ấm áp chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”

Ngày 6-2, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND phường Phước Thắng (TPHCM) và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “ Xuân biên cương, hải đảo, tết thắm tình quân dân”.

Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên được đơn vị tổ chức mỗi dịp Tết đến nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Đại diện Hải đoàn Biên phòng 18 và chính quyền địa phương tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, Hải đoàn Biên phòng 18 đã trao 250 suất quà (mỗi suất trị giá 550.000 đồng) đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” tại các xã biên giới ven biển thuộc địa bàn phụ trách quản lý.

Lãnh đạo Hải đoàn Biên phòng 18 và chính quyền địa phương trao quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những hoạt động nghĩa tình, thiết thực của hải đội cũng nhằm thắt chặt tình quân – dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào đang ngày đêm bám trụ, sinh sống và lao động nơi biên giới, hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

MẠNH THẮNG